كريستيانو رونالدو يودع مارسيلو برسالة مؤثرة

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كلمات صادقة لزميله السابق في ريال مدريد وصديقه المقرب مارسيلو فييرا الذي أعلن اعتزاله كرة القدم -أمس الخميس- عن عمر يناهز 36 عاما.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سلط الأسطورة البرتغالية الضوء على العلاقة المتينة بينه وبين مارسيلو خلال فترة وجودهما في ريال مدريد واللحظات التي لا تُنسى التي تقاسماها.

وكتب نجم النصر السعودي تغريدة على منصة إكس قال فيها: "يا أخي، يا لها من مسيرة رائعة! لقد عشنا الكثير معا، وكانت سنوات من الإنجازات والانتصارات واللحظات التي لا تُنسى.. لقد كنا أكثر من مجرد زميلين في الفريق. شكرا لك على كل شيء يا صديقي. أتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتك".

Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida. pic.twitter.com/8RJAQAfdNK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2025

أكثر من مجرد رفيق

وكان التناغم بين البرازيلي والبرتغالي واضحا ليس فقط على أرض الملعب، بل خارجه أيضا وأمضيا 9 مواسم معا وفازا بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا (2014 و2016 و2017 و2018) و3 ألقاب في كأس العالم للأندية و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا ولقبين في كأس السوبر الإسباني.

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وقرر نجم ريال مدريد الإسباني سابقا إسدال الستار على مسيرة أحرز خلالها 30 لقبا على صعيد الأندية، بينها 25 بألوان النادي الملكي.

وقال مارسيلو في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "قصتي كلاعب تنتهي هنا، لكن لا يزال لدي الكثير لأقدمه لكرة القدم. شكرا لكم على كل شيء".

وأمضى الظهير الأيسر البرازيلي 16 موسما في ريال مدريد، وترك بصمة لا تُمحى بفوزه بـ25 لقبا في 546 مباراة. كما أصبح ثالث لاعب أجنبي في أكبر عدد من المباريات مع النادي. وامتد إرثه إلى المنتخب البرازيلي، حيث شارك في دورتين أولمبيتين وفاز بكأس القارات.

وبعد فترة قصيرة قضاها في أولمبياكوس اليوناني عاد مارسيلو إلى فلومينينسي البرازيلي وأنهى مسيرته بإنجاز خاص عندما أصبح اللاعب الـ14 في التاريخ الذي يفوز بدوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس، مما عزز مكانته كأسطورة في كلتا القارتين.