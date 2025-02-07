عودة نجوم الكرة إلى أوطانهم.. حنين أم إحياء للمجد الزائل

خلال الـ15 عاما الماضية اختار بعض نجوم أميركا الجنوبية أن ينهوا مسيرتهم الكروية في بلادهم، والعديد منهم عادوا أيضا إلى استعادة القليل من التألق والمال إلى المسابقات المحلية.

من بين هؤلاء البرازيلي فيليب كوتينيو، والكولومبي راداميل فالكاو والتشيلي أرتورو فيدال، والدولي البرازيلي نيمار (33 عاما) هو المثال الأحدث والأكثر إثارة للانتباه على الاتجاه الذي تعزز في السنوات الأخيرة: عودة النجوم المخضرمين إلى أوطانهم، للتعويض إلى حد ما عن البيع المبكر للمواهب الشابة في أوروبا.

وتحدث نيمار عن عودته إلى سانتوس، النادي الذي تخرج فيه، باعتباره "إنقاذا لكرة القدم". لم يخف اللاعب رغبته في الشعور بالحب من جديد بعد فترة قضاها في نادي الهلال السعودي والتي شابتها الإصابات، وسنوات من الحب القاسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق خلال تقديمه "جئت بحثًا عن سعادتي، وهي لعب كرة القدم". يأمل أيضًا في استعادة مستواه مرة أخرى للعب في نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده "السيليساو".

"الحصول على الرعاة"

وقع نيمار عقدا لمدة 6 أشهر مع نادي "بيشي" الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكنه يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة.

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وفي انتظار الحكم عليه في أرضية الملعب، فإن تأثيره واضح مسبقا. في غضون أسبوع واحد، اكتسب سانتوس أكثر من 21 ألف مشترك جديد و1.7 مليون متابع إضافي على شبكات التواصل الاجتماعي في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لشركة إيبوبي ريبوكوم المتخصصة في تحليل إستراتيجيات التسويق.

وتذكر هذه "الطفرة" بـ"سواريسمانيا" الهوس الذي أحدثه وصول المهاجم السابق وزميل نيمار في برشلونة لويس سواريس إلى غريميو بورتو أليغري في عام 2023، بعد 3 أشهر من استعاد الدولي الأوروغواياني لقب الدوري المحلي مع فريقه ناسيونال مونتيفيديو، ناديه الأم.

انضم "بيستوليرو" الذي لعب في السابق لأندية أياكس الهولندي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة، منذ ذلك الحين إلى نادي إنتر ميامي الأميركي وزميله السابق في النادي الكاتالوني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي. لكن معه، باع غريميو قميصه الجميل باللون الأزرق السماوي والأبيض والأسود بشكل جيد واحتل المركز الثاني في البطولة. تم اختيار سواريز كأفضل لاعب في الدوري البرازيلي.

كما أبرمت مدينة بوغوتا صفقات تجارية مع عودة "النمر" فالكاو في عام 2024. ويقدر مجلس المدينة أن توقيعه جلب 13 مليون دولار إلى تجارة العاصمة. ومن ثم فإن تأثير الأمجاد القديمة له أثر اقتصادي أيضا.

ويقول نيكولاس سامبر مؤلف كتاب "حلم النمر" وهو يروي عودة فالكاو (38 عاما) إلى فريق ميليوناريوس الذي تركه في الـ15 من عمره بداية إلى ريفر بلايت الأرجنتيني قبل أن يلعب لأتلتيكو مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي: "الأندية بحاجة إلى هذه الأسماء الكبيرة لإيقاظ شغف الجماهير".

ويضيف سامبر: "يعلم المسؤولون أنه مع هذه الأعداد الكبيرة (من المشتركين والمتابعين) يصبح من السهل أيضا الحصول على الرعاة والاتفاقيات".

"حلمك وحلمى"

إذا كان نيمار يبحث عن عودة الحب الكبير والمستوى الرائع، فقد عاد نجوم آخرون إلى أميركا الجنوبية للتحضير لاعتزالهم الرياضي في أنديتهم التدريبية، مثل فرناندينيو (أتليتيكو باراناينسي) وكوتينيو (فاسكو دا غاما)، أو القلب، مثل دافيد لويز (فلامنغو)، ومارسيلو (الذي أعلن اعتزاله الخميس) وتياغو سيلفا (كلاهما في فلومينينسي).

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"ستحقق حلمك وحلمي بارتداء هذا القميص"، هذا ما كتبه والد قائد "السيليساو" دانيلو، جوزيه لويز، في رسالة عاطفية إلى ابنه البالغ من العمر 33 عاما، بعد توقيعه الأسبوع الماضي مع فلامنغو اللذين يشجعانه.

وكما هو الحال مع البرازيليين، عاد آخرون لأسباب عاطفية. وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة للكولومبيين مثل أدريان راموس (أميركا كالي)، وكارلوس باكا (جونيور بارانكويلا) ودافيد أوسبينا (ناسيونال ميديين)، وكذلك الأوروغواياني سيباستيان كواتيس (ناسيونال مونتيفيديو)، والتشيليين أرتورو فيدال (كولو كولو) وغاري ميديل (يونيفرسيداد كاتوليكا) والأرجنتينيين أبطال العالم جيرمان بيسيلا وماركوس أكونيا المنضمين حديثا إلى ريفر بلايت.

وكتب توستاو، بطل العالم مع البرازيل وبيليه في عام 1970، في صحيفة فوليا دي ساو باولو: "ليس من الضروري أن يكونوا أبطالا أبديين"، مضيفا "المجد زائل، عليهم أن يعيشوا بالانسجام والإرادة والمتعة".