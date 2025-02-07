سان جيرمان يمدد عقد مدربه إنريكي و3 نجوم بينهم حكيمي

مدد سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2027، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الجمعة.

ورغم أن تمديد العقد حدث مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب أسابيع من المفاوضات بحسب مصدر مقرب من الملف، فإن النادي الباريسي قرر الإعلان عنه الجمعة في التوقيت نفسه مع تمديد عقود 3 لاعبين أساسيين هم المغربي أشرف حكيمي، بالإضافة إلى البرتغاليين نونو مينديش وفيتينيا حتى عام 2029.

ونجح مدرب منتخب إسبانيا السابق في قيادة الفريق إلى لقب الدوري الفرنسي والكأس، كما نجح في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.

ويبدو أنّ إنريكي يسير بثبات في موسمه الثاني للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، في حين أن الفريق بلغ الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيواجه مواطنه بريست يومي 11 و19 الجاري.

Le @PSG_inside est très fier d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027, ainsi que celles d'Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Yoram Zague.

Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach signent quant à eux leur premier contrat professionnel. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2025

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وكتب مشجعو النادي الباريسي على لافتة في ملعب بارك دي برانس الجمعة قبيل المباراة أمام موناكو "لويس إنريكي، نهديك إخلاصنا".

ومنذ وصوله، كسب إنريكي ثقة رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، كما يعمل بشكل وثيق مع المستشار الرياضي لويس كامبوس الذي ينتهي عقده أيضا نهاية الموسم ولم يتم تمديده بعد، بحسب مصدر مقرب من النادي.

واعتمد إنريكي على هوية لعب تستند إلى التنوع والتعويل على اللاعبين الشباب، تماهيا مع السياسة الجديدة التي لم تعد تعتمد على النجوم بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار (2023) وكيليان مبابي (2024).