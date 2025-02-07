"ريال مدريد فقد عقله".. رئيس الدوري الإسباني يهاجم "الملكي" ويتوعده

هاجم خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم نادي ريال مدريد، أمس الخميس، قائلا إن النادي "فقد عقله" بعد تقديم خطاب شكوى ضد حكام المسابقة.

وأرسل ريال مدريد الخطاب بعد هزيمته صفر-1 أمام إسبانيول السبت الماضي، بعد إثارة الجدل بشأن قرار عدم طرد مدافع إسبانيول كارلوس روميرو عقب عرقلته كيليان مبابي خلال اندفاعه في محاولة لاختراق دفاع المنافس.

وقال تيباس خلال اجتماع لأندية الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني للعبة وممثلي لجنة الحكام الإسبانية، لم يحضره ريال مدريد، "إنهم ضد كل شيء. هذا هو الواقع. يريد ريال مدريد الإضرار بالمسابقة وليس فقط الحكام".

وأضاف "اختلقوا رواية عن أنهم ضحية، وقد بلغت ذروتها في البيان الذي أصدروه في ذلك اليوم. لقد تحدثوا عن رواية جعلتهم في موقف الضحية، وليست حقيقية".

وقال حامل لقب الدوري الإسباني إن قرارات الحكام -بما فيها قرارات حكام الفيديو المساعد- كانت متحيزة ضدهم و"مخزية تماما".

وأرسل النادي الشكوى للاتحاد الإسباني والمجلس الرياضي الأعلى في البلاد، وطالب بالتسجيل الصوتي لحكام الفيديو بعد الخطأ ضد مبابي وهدف فينيسيوس جونيور الملغى.

وقال النادي في الخطاب يوم الاثنين "ما جرى ليس حادثا منفصلا أو خطأ تحكيميا طفيفا، بل إنه أحدث وأخطر مظهر لنظام التحكيم الذي تم تقويض مصداقيته بشكل كامل".

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من جهته، أفاد تيباس بأن رابطة الدوري ستقدم شكوى ضد ريال مدريد.

وقال "سنقدم شكوى ضد النادي وأولئك الذين وقعوا الخطاب وضد مجلس الإدارة. نحن نحللها من منظور قانوني، لأنه بالطبع لا يمكن التسامح مع هذا النوع من الخطابات".

وأضاف أن "الخطاب يحتوي على أكاذيب أو أنصاف حقائق تهدف إلى التأثير على قضايا لا يمكن التأثير عليها.. لقد فقدوا عقولهم.. كرة القدم لا تدور حول ريال مدريد".