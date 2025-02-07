ركله هازارد قبل 12 عاما.. جامع الكرات الصغير يصبح مليونيرا

أصبح جامع الكرات -الذي تعرض قبل سنوات لركلة عنيفة من نجم تشلسي السابق البلجيكي إيدن هازارد- من رجال الأعمال الأثرياء بعد إطلاق مشروع استثماري في مجال المشروبات.

كان تشارلي مورغان يعمل كجامع كرات لناديه المحلي سوانزي في عام 2013 عندما واجه تشلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وتغلب عليه 2-0.

في تلك المباراة احتفظ تشارلي -الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما في ذلك الوقت- بالكرة بدلا من إعادتها إلى هازارد في محاولة واضحة لإضاعة الوقت، وهو أمر لم يرق لنجم تشلسي آنذاك ووجه له ركلة في محاولة منه لاستعادة الكرة ثم طُرد بعد ذلك وعوقب بالإيقاف لـ3 مباريات.

والآن، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، بلغت قيمة ثروة تشارلي 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 186 مليون دولار)، أي ما يقرب من ضعف قيمة ثروة الدولي البلجيكي السابق البالغة 78 مليون جنيه إسترليني (96.8 مليون دولار)، وفقًا لقائمة صنداي تايمز للأثرياء.

وأسس رجل الأعمال المولود في سوانزي علامة تجارية للمشروبات مع صديقه في المدرسة جاكسون كوين في عام 2015، وبعد مرور 10 سنوات نقل المؤسسان أعمالهما إلى مكاتب فاخرة ومطلية بالكامل بالذهب.

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وتشير صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إلى أن جامع الكرات السابق بنى ثروة شخصية تقدر بـ56 مليون جنيه إسترليني (69.5 مليون دولار)، وتم إدراجه في قائمة صحيفة التايمز "أغنى 40 شخصًا تحت سن الأربعين في المملكة المتحدة" في مايو/أيار 2024.

ويبدو أن هازارد أصبح من المعجبين بتشارلي بعد أن التقى الثنائي مرة أخرى في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ووضع تاريخهما المضطرب خلفهما، وظهرا معا في جلسة تصوير للترويج لمنتجات الشركة.

ونشر لاعب ريال مدريد السابق عدة صور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مع مورغان وهما يحملان كأسا من مشروب التوت الأزرق.

وكتب البلجيكي في منصة إكس: "الشيء الجميل في الاعتزال هو اللحاق بالأصدقاء القدامى. لقد قطعت شوطًا طويلاً خلال 11 عاما يا صديقي تشارلي مورغان".