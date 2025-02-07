رياضة

ركله هازارد قبل 12 عاما.. جامع الكرات الصغير يصبح مليونيرا

Football - Swansea City v Chelsea - Capital One Cup Semi Final Second Leg - Liberty Stadium - 23/1/13 Chelsea's Eden Hazard clashes with a ball boy during the game resulting in Hazard being later sent off Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for
البلجيكي هازارد فقد أعصابه وركل جامع الكرات خلال مباراة تشلسي وسوانزي سيتي عام 2013 (رويترز)
7/2/2025

أصبح جامع الكرات -الذي تعرض قبل سنوات لركلة عنيفة من نجم تشلسي السابق البلجيكي إيدن هازارد- من رجال الأعمال الأثرياء بعد إطلاق مشروع استثماري في مجال المشروبات.

كان تشارلي مورغان يعمل كجامع كرات لناديه المحلي سوانزي في عام 2013 عندما واجه تشلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وتغلب عليه 2-0.

في تلك المباراة احتفظ تشارلي -الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما في ذلك الوقت- بالكرة بدلا من إعادتها إلى هازارد في محاولة واضحة لإضاعة الوقت، وهو أمر لم يرق لنجم تشلسي آنذاك ووجه له ركلة في محاولة منه لاستعادة الكرة ثم طُرد بعد ذلك وعوقب بالإيقاف لـ3 مباريات.

والآن، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، بلغت قيمة ثروة تشارلي 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 186 مليون دولار)، أي ما يقرب من ضعف قيمة ثروة الدولي البلجيكي السابق البالغة 78 مليون جنيه إسترليني (96.8 مليون دولار)، وفقًا لقائمة صنداي تايمز للأثرياء.

هازارد ركل مورغان جامع الكرات عندما حاول آنذاك إضاعة الوقت في مباراة نصف نهائي كأس كاراباو (رويترز)

وأسس رجل الأعمال المولود في سوانزي علامة تجارية للمشروبات مع صديقه في المدرسة جاكسون كوين في عام 2015، وبعد مرور 10 سنوات نقل المؤسسان أعمالهما إلى مكاتب فاخرة ومطلية بالكامل بالذهب.

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وتشير صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إلى أن جامع الكرات السابق بنى ثروة شخصية تقدر بـ56 مليون جنيه إسترليني (69.5 مليون دولار)، وتم إدراجه في قائمة صحيفة التايمز "أغنى 40 شخصًا تحت سن الأربعين في المملكة المتحدة" في مايو/أيار 2024.

ويبدو أن هازارد أصبح من المعجبين بتشارلي بعد أن التقى الثنائي مرة أخرى في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ووضع تاريخهما المضطرب خلفهما، وظهرا معا في جلسة تصوير للترويج لمنتجات الشركة.

ونشر لاعب ريال مدريد السابق عدة صور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مع مورغان وهما يحملان كأسا من مشروب التوت الأزرق.

وكتب البلجيكي في منصة إكس: "الشيء الجميل في الاعتزال هو اللحاق بالأصدقاء القدامى. لقد قطعت شوطًا طويلاً خلال 11 عاما يا صديقي تشارلي مورغان".

المصدر : مواقع إلكترونية

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