السيتي يطلق تحديا قانونيا جديدا ضد رابطة البريميرليغ

تقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بدعوى قانونية جديدة ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب قواعد تتعلق بـ"المعاملات مع الأطراف المرتبطة".

وذكرت رابطة الصحافة البريطانية الجمعة أن مانشستر سيتي يعارض التعديلات التي تم إدخالها على قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة، والتي تم التصويت عليها من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تلك التعديلات كانت نتيجة لتحد قانوني سابق من قبل مانشستر سيتي.

وجرى تصميم قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة لضمان تطبيق القيمة السوقية العادلة على الصفقات التجارية مع المنظمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمالكي الأندية. تهدف هذه القواعد إلى منع التضخيم الاصطناعي للصفقات مثل صفقات الرعاية، وهو ما قد يهدد قواعد الرابطة المالية.

وقدمت الرابطة القواعد في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعدما قام صندوق الاستثمارات السعودية بشراء نادي نيوكاسل.

الدعوى الجديدة تعني وجود 3 قضايا قائمة حاليا بين مانشستر سيتي والرابطة. ويواجه مانشستر سيتي أكثر من 100 تهمة تتعلق بانتهاكات مالية مزعومة من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماهي قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة؟

تتطلب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز من أي نادٍ أو لاعبيه أو مديره أو أي "مسؤول كبير" إدارة التعاملات مع "الأطراف المرتبطة" من خلالهم.

"الأطراف المرتبطة" هي الشركات أو الأشخاص الذين لديهم مصلحة كبيرة في النادي المعني، ماليا أو غير ذلك.

يقوم مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بمراجعة كل معاملة، لتقييم ما إذا كان يعتقد أنها تمثل قيمة سوقية عادلة.

بحسب الرابطة تساعد هذه القواعد في بناء "العدالة"، من خلال إنهاء الاعتماد على الإيرادات التجارية المعززة المرتبطة بملكية النادي.