ترامب يحظر مشاركة المتحولات جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا -أمس الأربعاء- يحظر مشاركة المتحولات جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية، في أحدث قراراته منذ عودته إلى السلطة.

وقال ترامب قبل توقيعه على القرار في البيت الأبيض وقد تحلقت حوله عشرات الفتيات الصغيرات "من الآن فصاعدا ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط"، مضيفا "بهذا الأمر التنفيذي تنتهي الحرب على الرياضات النسائية".

وحضر التوقيع أيضا مسؤولون جمهوريون كبار، بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعضوة الكونغرس مارجوري تايلر غرين.

ووسط تصفيق الحضور بالدفاع عن الرياضيات، تعهد ترامب قائلا "لن نسمح للرجال بضرب نسائنا وفتياتنا ولا بإيذائهن أو خداعهن".

ويمنح أمر ترامب الهيئات الحكومية سلطة رفض تقديم أي أموال فدرالية للمدارس والجامعات التي تسمح للمتحولات بالتنافس ضمن فرق السيدات.

وقال ترامب متوجها إلى هذه الهيئات "إذا سمحتم للرجال بالسيطرة على الفرق الرياضية النسائية أو غزو غرف تبديل الملابس الخاصة بهن، فسيحقق معكم (…) وستخاطرون بتمويلكم الفدرالي".

وأضاف ترامب أيضا أنه سيضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لتغيير قواعدها بشأن الرياضيين والرياضيات المتحولين قبل استضافة لوس أنجلوس للألعاب عام 2028.

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ولفت إلى أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو "التوضيح" للجنة الأولمبية الدولية بضرورة تغيير كل ما يتعلق "بهذا الموضوع السخيف تماما".

كذلك طلب من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم رفض طلبات التأشيرات التي يتقدم بها رجال يعتزمون الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة احتيالية للمشاركة في الألعاب كنساء.

وسبق أن وقّع ترامب أوامر أخرى مشابهة، أحدها استهدف القضاء على "عقيدة التحول الجنسي" في الجيش وحظر انتساب المتحولين والمتحولات إلى القوات المسلحة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على إجراءات التحول للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما.

ويأتي أمر ترامب الجديد بعد أن أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون في يناير/كانون الثاني مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على مشاركة الرياضيين المتحولين في المسابقات الرياضية النسائية والرجالية.