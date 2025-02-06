تياغو نجل ميسي يسجل 11 هدفا في مباراة واحدة لإنتر ميامي

يبدو أن تياغو نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يسير بثبات على خطى والده في مسيرة التألق بالساحرة المستديرة.

وبعد انضمام "البولغا" إلى إنتر ميامي عام 2023 ومنحه أول لقب في مسيرته انضم تياغو الابن البكر لميسي إلى أكاديمية الفريق الأميركي واللعب في بطولات الفئات السنية الأميركية.

لكن انضمام تياغو لم يكن فقط لأن ليونيل والده، فاللاعب الصغير البالغ من العمر 12 عاما يتطور بسرعة في الأكاديمية ويتألق مع فريق تحت 13 عاما بالدوري الأميركي.

وفي إحدى المباريات ضد أتالانتا يونايتد -والتي انتهت لمصلحة ميامي بـ12 هدفا دون مقابل- سجل تياغو 11 منها، بواقع 5 في الشوط الأول وثلاثيتين في الشوط الثاني، وسجل زميله دييغو لونا جي آر الهدف الـ12.