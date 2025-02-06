رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

تياغو نجل ميسي يسجل 11 هدفا في مباراة واحدة لإنتر ميامي

Inter Miami's Argentine forward Lionel Messi (R) and his son Inter Miami's U-12 Thiago Messi (2nd R) look on ahead of the during the inaugural Inter Miami CF Youth International Cup football match between Inter Miami U-12 and Orlando SC U-12 at Chase Stadium in Fort Lauderdale, Florida on May 24, 2024. (Photo by Chris ARJOON / AFP)
تياغو (يسار) يسير بثبات على خطى والده ميسي (الفرنسية)
6/2/2025

يبدو أن تياغو نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يسير بثبات على خطى والده في مسيرة التألق بالساحرة المستديرة.

وبعد انضمام "البولغا" إلى إنتر ميامي عام 2023 ومنحه أول لقب في مسيرته، انضم تياغو الأبن البكر لميسي إلى أكاديمية الفريق الأميركي واللعب في بطولات الفئات السنية الأميركية.

ولكن انضمام تياغو لم يكن فقط لأن ليونيل والده، فاللاعب الصغير البالغ من العمر 12 عاما يتطور بسرعة في الأكاديمية ويتألق مع فريق تحت 13 عاما في الدوري الأميركي.

وفي إحدى المباريات ضد أتالانتا يونايتد والتي انتهت لمصلحة ميامي بـ12 هدفا دون مقابل، سجل تياغو 11 منها، بواقع 5 في الشوط الأول وثلاثيتين في الشوط الثاني.

وسجله زميله "دييغو لونا جي آر" الهدف الـ12.

المصدر : مواقع إلكترونية

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