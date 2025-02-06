أسعار تذاكر مواجهة ريال ضد سيتي أضعاف مباريات ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال

كشف الإعلان عن أسعار تذاكر مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن فارق ضخم بين أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي عن باقي المباريات.

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الإياب بين ريال وسيتي على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي من 115 يورو إلى 325 يورو.

وستكون هذه المباراة فاصلة بالنسبة للفريقين في بلوغ ثمن النهائي بأبطال أوروبا، وستقام يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط في الساعة 9:00 مساء.

وتظهر مقارنة هذه الأسعار مع بقية مباريات هذه الجولة تباينا ضخما.

وفي ما يلي عرض لبعض أسعار التذاكر:

مباراة يوفنتوس ضد آيندهوفن – تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو.

ميلان ضد فينورد – ابتداء من 39 يورو.

بوروسيا دورتموند ضد سبورتنغ لشبونة – ابتداء من 42 يورو.

بايرن ميونخ ضد سلتيك – ابتداء من 50 يورو.

باريس سان جيرمان ضد بريست – ابتداء من 69 يورو.

ويقضي نظام البطولة أن يخوض الفريق الأفضل في ترتيب المجموعة الموحدة مباراة الإياب على أرضه مثلما حدث مع ريال مدريد.

وتقام مباريات الملحق ذهابا في 11 و12 فبراير/شباط، وإيابا في 18 و19 منه.