"ريمونتادا" من فرق الليغا ضد ريال مدريد بعد هجومه على الحكام

أبدى مدرب برشلونة هانزي فليك رفضه للانتقادات الموجهة إلى حكام الدوري الإسباني من طرف ريال مدريد وانضم إليه نادي أتلتيك بلباو ومدافع النادي الكتالوني السابق جيرارد بيكيه.

وتعرض النادي الملكي للهزيمة أمام إسبانيول 0-1 السبت، ليرسل بعدها رسالة شديدة اللهجة من خلال بيان موجه إلى الاتحاد الإسباني للعبة منتقدا التحكيم في البلاد ووصفه بأنه "مفتقر تماما إلى المصداقية" و"فاسد".

وأبدى ريال غضبه بعد عدم منح مدافع إسبانيول كارلوس روميرو بطاقة حمراء عقب خطأ على الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يتمكن روميرو من تسجيل هدف الفوز قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وكانت اللجنة الفنية للحكام في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قد أصدرت عقوبة فورية على الحكام الذين أداروا مباراة ريال مدريد وإسبانيول.

وتعرض أداء الحكمين مونيز رويز (حكم الساحة) وإغليسياس فيلانويفا (حكم الفيديو المساعد) في المباراة لانتقادات لاذعة، بسبب عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه روميرو.

وقال فليك في مؤتمر صحافي قبل مباراة برشلونة أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس إسبانيا الخميس "هذه (الرسالة) هي اختيارهم، يفعلونها بهذه الطريقة، إنها ليست طريقتنا. قلت لا أعذار وسنفعل ذلك بهذه الطريقة".

وأضاف "كل ناد لديه بعض الأسباب ليقول شيئا ما. نحن بشر، إنه أمر طبيعي في الحياة، الجميع يرتكب أخطاء".

وتابع "الحكام لديهم وظائف صعبة. علينا أن نعتني بهم، ليس من السهل هذا الموقف، عندما وصلت قلت لا أعذار ولا اعتراض ولا لوم، لا أحب ذلك".

وبدوره، رد نادي أتلتيك بلباو على بيان ريال مدريد، وقال إنه لا يشاطر الانتقادات أو الضغوط العلنية على الحكام.

وانتقد رئيس أتلتيك بلباو جون أورياتي بعد ظهر اليوم الأربعاء في سان ماميس شكاوى ريال مرديد ضد حكام الليغا، ولم يتطرق بشكل محدد إلى بنود بيان ريال مدريد، لكن تفسيراته كانت واضحة وموجزة.

وضرب أورياتي مثالا بمباراته ضد المرينغي قبل موسمين قائلا "لقد لعبنا في البرنابيو في المباراة الأخيرة من الدوري. قام كارفاخال بتدخل عنيف على يوري بيرتشيتشي وكسره في عظمة الشظية. أنهينا المباراة بلاعب أقل لأننا لم يكن لدينا المزيد من التبديلات، لكن الحكم أظهر فقط البطاقة الصفراء في وجه كارفاخال".

وأضاف "كنا نلعب من أجل التأهل للدوري الأوروبي وتم استبعادنا. هناك بعض الحوادث التي تزعجنا جميعًا".

وتابع "نحن نفهم دائمًا أن التحكيم مهمة معقدة. ويستمر مستوى التحكيم لدينا في التحسن، ولهذا الغرض نستثمر في التدريب والتكنولوجيا. علينا جميعا أن نعمل معا لزيادة ذلك".

وتلقى يوري ضربة مُتعمدة في الساق من كارفاخال بالقرب من خط التماس لحظة انطلاقه بالكرة لشن هجمة على مرمى ريال مدريد، عند الدقيقة 86، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه كارفاخال.

🚨🎙️| Gerard Piqué: “Real Madrid's letter to RFEF? The statement is a complete smokescreen because they’ve been doing it for 120 years. Whenever things don't go well for them, they turn on the 'machinery' and put pressure on media and referees.” #fcblive pic.twitter.com/eGesPpPJTK

