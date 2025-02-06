إشادة متأخرة من أنشيلوتي بلاعبي ريال مدريد الشباب

أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بلاعبي فريقه الشبان بسبب أدائهم الجيد وصنعهم الفارق في فوز صعب 3-2 على ليغانيس باللحظات الأخيرة في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الأربعاء رغم خوض اللقاء بتشكيلة من اللاعبين البدلاء.

وأراح أنشيلوتي عددا من اللاعبين الأساسيين قبل مباراة قمة الدوري الإسباني بعد غد السبت أمام أتلتيكو مدريد، ثم مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وسجل خوان كروز هدفين لصالح ليغانيس ليلغي بهما تقدم ريال مدريد بهدفين مبكرين سجلهما لوكا مودريتش وإندريك، لكن المهاجم غونزالو غارسيا (20 عاما) حل بديلا ليسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ويمنح الفريق التأهل للدور قبل النهائي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "يتعين علينا أن نكون راضين للغاية عما قدمه اللاعبون الشبان الليلة (أمس)، وعلينا الاعتماد عليهم".

وتابع أن "أكاديمية الشبان تنمو، وأولئك الذين يعملون فيها يؤدون بشكل جيد، واللاعبون ينضمون إلينا في كامل الجاهزية، بالتأكيد، يفتقرون إلى الخبرة، ولكن هذا هو كل ما يحتاجون إليه في الأساس".

وأضاف "عندما أضع تشكيلة الفريق أفعل ذلك لمحاولة الفوز بالمباراة، وليس لمنح اللاعبين الشبان دقائق لعب، ولكن هذا العام أتيحت لهم الفرصة بسبب الإصابات وعوامل أخرى، وهم يقدمون أداء جيدا حقا".

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وإضافة إلى إندريك (18 عاما) وأردا جولر (19 عاما) اللذين شاركا من البداية منح أنشيلوتي جاكوبو رامون (20 عاما) أول مشاركة له مع الفريق الأول إلى جانب زميله في الأكاديمية راؤول أسينسيو الذي يكبره بعام واحد.

لكن البديل غارسيا هو من خطف الأضواء بتسجيله هدف الفوز بعد دقائق قليلة من مشاركته بديلا، وهو أول هدف له مع الفريق الأول.

وأوضح أنشيلوتي "كانت مباراة تنافسية، في الدفاع عانينا بعض الشيء، وشعر جاكوبو (رامون) بثقل في مشاركته الأولى معنا، وكان متوترا بعض الشيء، لكنه أصبح أكثر فاعلية بمرور الدقائق، يقدم غونزالو غارسيا أداء جيدا للغاية مع فريق الرديف لريال مدريد، وسجل إندريك هدفا، ولدينا شعور جيد بالعمل مع الفريق".

وختم "تجنبنا وصول المباراة إلى الوقت الإضافي الذي كان سيكلفنا المزيد من الوقت للتعافي، تركنا اللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء حتى نكون على أهبة الاستعداد لمباراة السبت (أمام أتلتيكو)".