ريال مدريد يلجأ إلى القضاء لطلب تسجيلات "فار" بمواجهة إسبانيول

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن استعداد ريال مدريد للجوء إلى القضاء العادي وحتى الجنائي للحصول على التسجيلات الصوتية بين الحكم الرئيسي وحكم الفار في مباراة إسبانيول والتي انتهت بخسارة الملكي بهدف نظيف.

ويطالب الريال تسجيلات حوار الحكم الرئيسي مونيز رويز وحكم تقنية الفيديو، إغليسياس فيلانوفا، حول القرار الذي اتخذ لتدخل مدافع إسبانيول كارلوس روميرو على كيليان مبابي، هداف "الملكي".

وتعرض أداء الحكمين مونيز رويز (حكم الساحة) وإغليسياس فيلانويفا (حكم الفيديو المساعد) في المباراة لانتقادات لاذعة، بسبب عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه روميرو، الذي سجل هدف الفوز قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وكانت اللجنة الفنية للحكام في رابطة الدوري الإسباني، أصدرت عقوبة فورية على الحكام الذين أداروا مباراة ريال مدريد وإسبانيول.

ومع ذلك، لا يُسمح للجنة الفنية للحكام بتوفير تسجيلات صوتية من تقنية الفيديو، وفقًا لإرشادات الفيفا والمجلس الدولي لكرة القدم.

وفي تعميم عام 2023 من المجلس الدولي نفسه تم توضيح أن "المحادثات، بما في ذلك التي بين الحكم وحكم الفيديو المساعد، لا يمكن بثها أو إتاحتها للجمهور مباشرة". يمكن تسجيلها واستخدامها لاحقًا لأغراض تعليمية وإعلامية.

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وتعرض أداء الحكمين مونيز رويز (حكم الساحة) وإغليسياس فيلانويفا (حكم الفيديو المساعد) في المباراة لانتقادات لاذعة، بسبب عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه روميرو.

وأفادت تقارير صحفية بأن حكام الليغا يفكرون في الإضراب بعد رسالة تشكك في نزاهتهم.

وفي بيان مفاجئ، قال النادي الملكي "إن القرارات ضد ريال مدريد وصلت إلى مستوى من التلاعب والغش في المسابقة لا يمكن تجاهله بعد الآن.. لقد كانت للفضيحة التي أحدثتها هذه المباراة تداعيات عالمية مرة أخرى، حيث نددت الصحافة الدولية بالاستخدام المتحيز لتقنية حكم الفيديو المساعد في إسبانيا، وانعدام مصداقية التحكيم الإسباني".