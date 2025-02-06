نيوكاسل يهزم أرسنال مجددا ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل نيوكاسل يونايتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الثانية في 3 مواسم، بعدما قدم أداء رائعا ليفوز 2-صفر على أرسنال في إياب قبل النهائي على ملعب سانت جيمس بارك اليوم الأربعاء، ليكمل انتصاره الساحق 4-صفر في مجموع المباراتين.

وبعد لحظات من إهدار مارتن أوديغارد لاعب أرسنال فرصة افتتاح التسجيل وتقليص الفارق، سجل جيكوب ميرفي الهدف الأول في الدقيقة 19، مستغلا تسديدة ألكسندر إيساك التي ارتطمت بالقائم.

وعاش أرسنال، الذي خسر بشكل مفاجئ 2-صفر على أرضه في مباراة الذهاب، ليلة سيئة أخرى وقضى عليه نيوكاسل عندما استغل أنتوني جوردون خطأ دفاعيا في الدقيقة 52 ليضع الكرة في المرمى ويزيد من هيمنة صاحب الأرض.

وسيلعب نيوكاسل، الذي لم يفز بأي لقب كبير منذ عام 1955، مع ليفربول أو توتنهام هوتسبير في نهائي ويمبلي الشهر المقبل، ويأمل في تحقيق نتيجة أفضل من عام 2023 عندما خسر في النهائي أمام مانشستر يونايتد.

وتفوق توتنهام 1-صفر على ليفربول في مباراة الذهاب، ويخوض الفريقان مباراة الإياب على ملعب أنفيلد مساء اليوم الخميس.