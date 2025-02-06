موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة فريق ليفربول ضد توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز توتنهام بملعبه على ليفربول 1-0 ويسعى للحفاظ على تفوقه في العودة.

تقام المباراة اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، وتبدأ في الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدير المباراة الحكم الإنجليزي كريج باوسون.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليفربول

beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ليفربول في المواجهات المباشرة بـ40 انتصارا مقابل 20 لتوتنهام، في حين انتهت 19 مباراة بالتعادل.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.