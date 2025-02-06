هداف العراق أيمن حسين ينتقل من الخور إلى الوكرة القطريَّين

أعلن نادي الوكرة المنافس في دوري نجوم قطرة لكرة القدم، الأربعاء، ضم المهاجم العراقي أيمن حسين من الخور الذي أعلن من جانبه ضم ريكاردو غوميز من الوكرة.

وقال الوكرة عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نجح جهاز كرة القدم بنادي الوكرة الرياضي في ضم المهاجم العراقي أيمن حسين لصفوف الموج الأزرق، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي".

ومن جانبه، أعلن الخور ضم غوميز قائلا: "يسرنا الإعلان عن انضمام المهاجم ريكاردو غوميز إلى صفوف فريقنا على سبيل الإعارة من نادي الوكرة حتى نهاية الموسم، ليشكل إضافة قوية في المرحلة المقبلة".

كما أعلن اللاعب عن سعادته بالانضمام للوكرة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.

من ناحية أخرى، أعلن الخور خضوع لاعبه خالد مسعد لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة بمستشفى سبيتار، وأن العملية تكللت بالنجاح.

ويتأهب الوكرة صاحب المركز الثامن في الدوري لمواجهة الدحيل المتصدر يوم الجمعة المقبل، بينما يخوض الخور مباراته في الجولة الـ15 مساء السبت أمام العربي.