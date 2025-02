أنشيلوتي يقف في صف مودريتش بعد شجاره مع فينيسيوس

قرر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي دعم لاعبه المخضرم لوكا مودريتش إثر مشادة بينه وبين زميله فينيسيوس جونيور خلال الفوز على ليغانيس في كأس ملك إسبانيا الأربعاء.

ونجح ريال مدريد في التأهل بصعوبة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفضل هدف الشاب غونزالو غارسيا توريس برأسية في الدقيقة الأخيرة (3-2).

وكان التوتر ملموسا على أرض الملعب، وظهر بشكل خاص بين القائد المخضرم مودريتش وفينيسيوس الذي دخل بديلا في الشوط الثاني.

ونشب خلاف بين اللاعبين في آخر 5 دقائق، بسبب حصول البرازيلي على إنذار وتأخره في العودة للدفاع، وهو ما أغضب الكرواتي من فينيسيوس في مناسبات متعددة بحسب ما أفادت إذاعة "كادينا سير".

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عاما يطلب من الجناح البرازيلي العودة للدفاع بعد منح الحكم مخالفة للغانيس قرب منطقة الجزاء لكنه لم يتلق أي رد من فينيسيوس.

ثم اضطر مودريتش إلى رفع صوته مرة أخرى على فينيسيوس، كما تدخل فيدي فالفيردي وطالب فينيسيوس بترك مركزه والعودة للدفاع وهو ما فعله في النهاية.

#RealMadrid stars Vinicius Junior and Luka Modric were seen arguing yesterday during their Copa del Rey clash with Leganes. Cadena SER say that it was over the Brazilian's defensive work-rate.pic.twitter.com/Zg5egLJCQM

— Football España (@footballespana_) February 6, 2025