نجم مانشستر يونايتد يثير الجدل بسبب ميسي ورونالدو

كشف نجم مانشستر يونايتد الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو عن صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، التي يزيّن جدرانها عدد من صور نجوم الرياضة إلى جانب صورة لأسطورتين من أساطير كرة القدم.

ففي مساء يوم الاثنين، ظهرت صورة للجناح على صفحته على إنستغرام، حيث يبدو أن اللاعب يقوم بجلسة تقوية ولياقة بدنية، لكن المشجعين رصدوا العمل الفني على جدار صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالأرجنتيني.

ويمكن رؤية العديد من الرياضيين من بينهم نجم الدوري الأميركي للمحترفين السابق مايكل جوردان والملاكم الشهير للوزن الثقيل محمد علي على الحائط، لكن لاعبي كرة القدم الثلاثة الذين ظهروا هم الذين أثاروا اهتمام المشجعين حقا.

وجمع غارناتشو على جدار الغرفة بين مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي وزميله السابق في أولد ترافورد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحرص غارناتشو على تضمين نفسه في القطعة الفنية الرائعة، مع وضع صورة لنفسه بين رونالدو ومواطنه ميسي.

وزامل غارناتشو الأسطورة البرتغالي في مانشستر يونايتد، وخاض معه 6 مباريات قبل أن يترك يونايتد بعد خلاف مع المدير الفني آنذاك إريك تين هاغ خلال النصف الأول من موسم 2022-2023، بينما لعب مع ميسي في منتخب الأرجنتين في مناسبتين.

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تعليقات المشجعين

وأبدى المشجعون رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم "آمل أن يرى الناس أنه كان معجبا بميسي أيضا".

بيد أن بعض المشجعين لم يصدقوا ولاء غارناتشو لمواطنه ميسي، وعلقوا "هو مشجع لرونالدو، لا يقف على السياج بين اللاعبين كما يقال، وكلنا نعرف اللاعب الذي يفضله غارناتشو، يعتقد أن وضع بوستر رونالدو وميسي سيجعله لاعبا جيدا".

وأضاف آخر "تخيل أن يكون لديك غرور كبير لدرجة أن لديك صورة عملاقة لنفسك. فلا عجب أن هؤلاء اللاعبين لا يستطيعون التعامل مع الانتقادات، كل ما يمكنهم فعله هو حب أنفسهم".

وعلّق ثالث "يظهر احترامه العميق لأساطير اللعبة. من يدري، ربما يكون معهم يوما ما".

وسبق لريو فيرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أن كشف عن قطع ميسي متابعته لحساب غارناتشو على إنستغرام في 2023 بسبب تقليده احتفالية رونالدو، وقال بعض المشجعين إن ميسي قاطع حساب مواطنه في أبريل/نيسان 2022، لأنه نشر صورة مع رونالدو وكتب تحتها "الأعظم على مر التاريخ".

كافح غارناتشو، البالغ من العمر 20 عاما، لاستعادة مستواه هذا الموسم، وتم استبعاده حتى من تشكيلة يونايتد إلى جانب ماركوس راشفورد في فوزه 2-1 على مانشستر سيتي في ديسمبر/كانون الأول.

ومع ذلك، فقد أُعيد منذ ذلك الحين إلى الفريق لكنه اضطر إلى الاكتفاء بمكان على مقاعد البدلاء، حيث يبدو أنه لا يتناسب مع تشكيلة المدرب روبن أموريم 3-4-2-1، حيث اختار البرتغالي في كثير من الأحيان ديوغو دالوت وأماد ديالو أو نصير مزراوي في أدوار الظهير.

وعلى الرغم من ارتباطه بكل من تشلسي ونابولي الإيطالي، فإنه لم ينتقل من يونايتد خلال فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني.