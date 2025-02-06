رياضة|الدوري السعودي

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

RIYADH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 14: Cristiano Ronaldo of Al Nassr is challenged by Nawaf Al-Harthi of Al Fayha during the AFC Champions League Round of 16 1st Leg match between Al Fayha and Al Nassr at Prince Faisal Bin Fahd Stadium on February 14, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
رونالدو هداف النصر يسعى لزيادة غلته التهديفية ضد الفيحاء (غيتي)
6/2/2025

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، في الجولة الـ19 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة على ملعب الأول بارك معقل النصر، وتبدأ الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (17:20 بتوقيت القاهرة).

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز النصر 4-1.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

  • SSC EXTRA 1 SD (تعليق عيسى الزدجالي)
  • SSC EXTRA 1 HD (تعليق عبدالله الحربي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يدخل النصر المباراة وهو يتفوق بشكل كاسح في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 14 انتصارا مقابل انتصار وحيد فقط للفيحاء، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

يتصدر الهلال الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث بـ38 نقطة، ويأتي الفيحاء بالمرتبة الـ13 بـ16 نقطة.

المصدر : الجزيرة

إعلان