موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، في الجولة الـ19 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة على ملعب الأول بارك معقل النصر، وتبدأ الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (17:20 بتوقيت القاهرة).

انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز النصر 4-1.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC EXTRA 1 SD (تعليق عيسى الزدجالي)

SSC EXTRA 1 HD (تعليق عبدالله الحربي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يدخل النصر المباراة وهو يتفوق بشكل كاسح في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 14 انتصارا مقابل انتصار وحيد فقط للفيحاء، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

يتصدر الهلال الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث بـ38 نقطة، ويأتي الفيحاء بالمرتبة الـ13 بـ16 نقطة.