يويفا يخطط لثورة جديدة في دوري أبطال أوروبا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدخال تغيير كبير آخر على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تقديم شكل جديد تماما هذا الموسم.

ونجحت البطولة القارية الأعرق في إلغاء نظام الأهداف خارج الأرض ومراحل المجموعات التقليدية في السنوات الأخيرة، ويناقش المسؤولون التنفيذيون في يويفا الآن فكرة التخلص من الوقت الإضافي في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، تتزايد وتيرة المناقشات بشأن التخلص من الوقت الإضافي للمساعدة في تقليل عدد الدقائق التي تلعبها الأندية الكبرى، وسيؤدي هذا التغيير إلى انتقال مباريات خروج المغلوب إلى ركلات الترجيح مباشرة بعد نهاية الوقت الأصلي.

خبر جيد للاعبين والمدربين

في وقت سابق، أعرب المدربون واللاعبون مثل بيب غوارديولا وكيف دي بروين عن استيائهم من عدد المباريات والدقائق التي تلعبها الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا بالسنوات الأخيرة.

ويتوقع أن يلقى إلغاء الوقت الإضافي استحسانا كبيرا بين الأندية لأنه من شأن لهذه الدقائق الـ30 لمباريات الذهاب والإياب أن تخفف الجداول المزدحمة ويقل العبء على اللاعبين.

لكن هذه الثورة المحتملة لن تحدث على الفور، لأن يويفا لم يطرح الفكرة بشكل رسمي ولم يتم تقديم أي مقترح نهائي. وتحتاج أي تغييرات إلى التصديق من قبل اللجنة التنفيذية لليويفا، والتي كان آخر تغيير كبير فيها هو إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في عام 2021.

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وتشير صحيفة "غارديان" أيضا إلى أن مثل هذا التغيير من غير المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2027 على الأقل، لأنه لا يمكن حدوثه في منتصف دورة حقوق البث التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا، والتي تستمر حاليا حتى عام 2027.

ووصلت 3 مباريات فقط في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا إلى الوقت الإضافي في الموسم الماضي، وفي الموسم الذي سبقه (2022-2023) لم تتجاوز أي مباراة 90 دقيقة.

وستقام مباريات الملحق المؤهل لثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، يومي11 و12 فبراير/شباط الجاري، بينما تجرى مباريات الإياب في 18 و19 من الشهر نفسه.

جدول مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة)

مواجهات الذهاب

20:45 مساء: بريست x باريس سان جيرمان (11 فبراير)

23:00 مساء: يوفنتوس x آيندهوفن (11 فبراير)

23:00 مساء: مانشستر سيتي x ريال مدريد (11 فبراير)

23:00 مساء: سبورتنغ لشبونة x بوروسيا دورتموند (11 فبراير)

20:45 مساء: بروج x أتلانتا (12 فبراير)

23:00 مساء: موناكو x بنفيكا (12 فبراير)

23:00 مساء: سيلتيك x بايرن ميونخ (12 فبراير)

23:00 مساء: فينورد x ميلان (12 فبراير)

مواجهات الإياب

وستقام مباريات إياب الملحق المؤهل من دوري أبطال أوروبا يومي 18 و19 فبراير/شباط المقبل، على ملاعب الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 16 في التصنيف.