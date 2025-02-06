الريان القطري يتعاقد مع البرازيلي رومارينهو

أعلن نادي الريان وصيف الدوري القطري لكرة القدم -الخميس- تعاقده مع البرازيلي رومارينهو حتى نهاية الموسم الحالي فقط، على أن تقتصر مشاركة اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الريان قد اقترب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة النخبة القارية عقب فوزه على العين الإماراتي 2-1 خارج أرضه ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز السادس لدوري الغرب.

ويخوض "الرهيب" مواجهة مصيرية في البطولة الآسيوية عندما يستقبل الاستقلال الإيراني يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وقد تكفيه خلالها نقطة لضمان العبور الرسمي إلى الدور التالي.

وكان رومارينهو لاعبا حرا قبل الانضمام للريان بعد أن فك ارتباطه بنادي نيوم السعودي متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي في الأول من شهر فبراير/شباط الحالي.

وسبق للاعب البرازيلي أن خاض تجربة قطرية مع نادي الجيش القطري (المندمج لاحقا مع لخويا تحت مسمى الدحيل) خلال الفترة ما بين 2014-2017 قبل أن يلعب لنادي الجزيرة الإماراتي.

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وعرف رومارينهو فترة توهج كبيرة مع نادي الاتحاد السعودي الذي انضم إليه موسم 2018-2019 وقضى معه 6 مواسم خاض خلاها 213 مباراة وسجل 93 هدفا وصنع 30.

وخاض اللاعب مع نادي نيوم خلال نصف موسم 18 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 10 أهداف وصنع 5.