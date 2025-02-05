خطوة غريبة وغير مسبوقة من ترامب في نهائي "السوبر بول"

سيحضر دونالد ترامب نهائي السوبر بول، في خطوة غير مسبوقة لرئيس أميركي بالسلطة، وذلك عندما يصل دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل) إلى ذروته في نيو أورليانز الأحد المقبل، وفقا لإعلان البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض تقارير إعلامية أميركية تفيد بأن ترامب سيحضر مباراة الأحد في ملعب سيزرز سوبردوم، حيث سيواجه "كانساس سيتي تشيفز" نظيره "فيلادلفيا إيغلز".

وسيصبح ترامب أول رئيس أميركي أثناء توليه منصبه يحضر مباراة السوبر بول التي تعتبر أكبر حدث سنوي على الإطلاق في الجدول الرياضي بالولايات المتحدة.

وشارك الرئيس السابق جورج بوش الأب في القرعة بالعملة المعدنية لنهائي السوبر بول 2002، والذي استضافته نيو أورليانز أيضا، وكرر ذلك في نهائي عام 2017 في هيوستن حين أحرز نيو إنغلاند باتريوتس اللقب.

كما أجرى الرئيس رونالد ريغان قرعة العملة من البيت الأبيض لنهائي عام 1985.

وفي الوقت عينه، ستبث قناة فوكس الناقلة للسوبر بول هذا العام مقابلة مسجلة مسبقا مع ترامب في الفترة التي تسبق المباراة، حسبما ذكرت أمس الثلاثاء.

وغالبا ما كان دوري كرة القدم الأميركية "إن إف إل" محط انتقاد من قبل ترامب، إذ صوّب سهامه أكثر من مرة باتجاه مفوض الرابطة روجر غوديل.

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وفي عام 2017 أثار ترامب ضجة عندما شكك بوطنية لاعبي الدوري الوطني الذين ركعوا أثناء عزف النشيد الوطني للفت الانتباه إلى قضايا الظلم العنصري، وتبعت انتقادات ترامب موجة من الاحتجاجات من قبل اللاعبين.

وردّ غوديل بإثارة غضب البيت الأبيض أول أمس الاثنين بإصراره على أن "إن إف إل" لا يزال ملتزما بقوة بتعزيز التنوع والتوظيف الشامل، وهي السياسة التي يحاربها ترامب الآن.

وقال غوديل -في مؤتمر صحفي- "انخرطنا في جهود التنوع لأننا شعرنا أنها الشيء الصحيح بالنسبة للدوري الوطني لكرة القدم، وسنواصل هذه الجهود لأننا لم نقنع أنفسنا فحسب، بل أعتقد أننا أثبتنا لأنفسنا أنها تجعل دوري كرة القدم الأميركية أفضل".

وأضاف "لم ننغمس في هذا لأنها موضة علينا مجاراتها أو الابتعاد عنها، جهودنا أساسية في محاولة جذب أفضل المواهب الممكنة إلى الدوري الوطني لكرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وفي تطور منفصل، أكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية أن شعار "إنهاء العنصرية" -الذي نُقش في الجزء الخلفي من منطقة النهاية في ملعب سوبر بول منذ عام 2021- لن يستخدم في مباراة هذا العام.