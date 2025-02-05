رونالدو يدخل نادي الـ40 بأرقام وإحصاءات خرافية وأمنية 1000 هدف

يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ40، ليبدأ معه فصلا جديدا في مسيرته الكروية الحافلة.

وكعادته أظهر رونالدو مستويات مبهرة خلال عامه الـ39 وأنهاه بطريقة مثالية حينما سجل هدفين مع فريقه النصر السعودي من بين الرباعية التي انتصر فيها على ضيفه الوصل الإماراتي في الجولة السابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وشهدت تلك المباراة توقيع رونالدو على هدفه الـ923 في مسيرته الاحترافية بشكل عام، مما يعني أنه بحاجة إلى تسجيل 77 هدفا للوصول إلى حلم الألف هدف.

وخلال مقابلة تلفزيونية أول أمس رفض رونالدو وضع الضغوط على كاهله بشأن الوصول إلى هذا الإنجاز، رغم أنه صرح سابقا بأنه لن يعتزل حتى يسجل ألف هدف.

وقال رونالدو "الناس أصبحوا مهووسين به، أعلم أنني أتحمل جزءا من المسؤولية لأنني أسجل كثيرا من الأهداف، لكنني لا أرى أن هذا يجب أن يكون هدفا ثابتا".

وأكمل "إذا سجلت 920 هدفا سأكون أنا الأفضل في التاريخ، الأرقام تتحدث عن نفسها. لن أقول إنني يجب أن أصل إلى ألف هدف، إذا وصلت فسيكون ذلك رائعا، وإن لم أصل فلا بأس".

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ويتزامن وصول رونالدو إلى بداية العقد الرابع من عمره مع قرب انتهاء عقده مع نادي النصر، الذي يسعى بدوره لتجديده حتى عام 2026.

ومن المفترض أن يجدد رونالدو عقده قريبا مع "العالمي" بشروط فلكية، وبذلك سيظل البرتغالي لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم براتب سنوي قدره 183 مليون يورو (لا يشمل المكافآت).

ويُقدّر راتب "الدون" الشهري بـ15.25 مليون يورو بمعدل 550 ألف يورو يوميا، لكن الأمر الجديد في العقد يكمن في تخصيص جزء من أسهم النصر للفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، وهي الأولى في تاريخ كرة القدم السعودية، وتعكس الثقة التي يضعها القادة في الأسطورة رونالدو.

مسيرة رونالدو

ولد رونالدو في الخامس من فبراير/شباط 1985، واستهل مشواره الكروي مع فريق سبورتينغ لشبونة وافتتح سجله معه بهدفين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2002، عندما كان في سن الـ17 عاما و8 أشهر و3 أيام في الفوز على موريرينسي 3-0. وغادره وفي جعبته 5 أهداف.

انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسجل 118 هدفا في 293 مباراة لصالح "الشياطين الحمر" قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2009 مقابل رقم قياسي عالمي حينها قدره 94 مليون يورو.

وخلال 9 سنوات مع النادي الملكي، سجل 450 هدفا في 438 مباراة قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للانضمام إلى يوفنتوس.

أضاف 101 هدف إلى رصيده خلال السنوات الثلاث التي قضاها مع "السيدة العجوز"، قبل العودة إلى يونايتد حيث سجل 27 هدفا في 54 مباراة، ليرفع رصيده الإجمالي معه إلى 145.

لكن نهاية القصة لم تكن سعيدة في ملعب "أولد ترافورد"، ففي عام 2023 انتقل إلى السعودية مع النصر.

وخاض "الدون" مع النصر 95 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 81 هدفا، لكنه لم يتوج بعد بأي بطولة رسمية مع الفريق باستثناء البطولة العربية للأندية الأبطال (صيف 2023) وهي غير معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وانهالت التهاني على "صاروخ ماديرا" من كل حدب وصوب، وكان التهنئة اللافتة من ريال مدريد لأنها الأولى منذ رحيله عن البرنابيو عام 2018.

الغالي كريستيانو، باسم ريال مدريد، نود أن نرسل إليك أطيب التمنيات بمناسبة عيد ميلادك الأربعين. كل المدريدستاس فخورون بك كأسطورة وبما تمثله لتاريخنا. نتمنى لك يومًا رائعًا مع عائلتك وأحبائك. pic.twitter.com/28mgiQFzOm — ريال مدريد (@realmadridarab) February 4, 2025

أبرز محطات رونالدو التي جعلت منه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم:

أفضل هداف في تاريخ المنتخبات.

أفضل هداف في تاريخ كأس أوروبا.

أكثر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا: 140 (باستثناء الدور التمهيدي).

أكثر عدد من الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا: 17 موسما 2013-2014.

أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية: 7.

أفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني: 450.

اللاعب الوحيد الفائز بلقب الهداف في 3 من البطولات الخمس الكبرى: إنجلترا (2008) وإسبانيا (2011 و2014 و2015) وإيطاليا (2021).

اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في 10 نهائيات متتالية في المسابقات الدولية مع منتخب بلاده.

اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في 5 دورات من كأس العالم.

اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في 5 دورات لكأس أوروبا.

مشاركاته

أكثر لاعب خوضا للمباريات في مسابقات الأندية الأوروبية.

أكثر لاعب خوضا للمباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أكثر لاعب خوضا للمباريات مع المنتخب الوطني.

أكثر لاعب خوضا لكأس أوروبا: 5 (يتساوى مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس الذي لم يلعب أي مباراة عامي 2000 و2016).

أكثر لاعب خوضا للمباريات في كأس أوروبا: 25.

إنجازاته

اللاعب الوحيد الفائز بلقب أفضل لاعب في 3 من البطولات الخمس الكبرى: إنجلترا (2007 و2008)، إسبانيا (2012 و2013 و2014 و2016) إيطاليا (2019).

فاز بالكرة الذهبية 5 مرات (2008 و2013 و2014 و2016 و2017).

نال الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أو روبا 4 مرات (2008 و2011 و2014 و2015).