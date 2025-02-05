رياضة|أبطال أفريقيا

قطر تستضيف قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا (غيتي)
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202506:29 م (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف في 20 فبراير/شباط الجاري مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

وسيتم سحب قرعة كأس الكونفدرالية أولا تليها قرعة دوري الأبطال.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وستقام مواجهات دور الثمانية في كلتا المسابقتين بنظام الذهاب والإياب في أبريل/نيسان.

الهلال السوداني 2025 https://x.com/AlHilalSC_/status/1876183345568301129
الهلال السوداني تأهل لربع نهائي دوري الأبطال (مواقع التواصل)

الفرق المتأهلة لربع النهائي

وسيكون الثنائي المصري الأهلي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية على رأس الفرق المتأهلة لربع النهائي.

وتأهل للدور ربع النهائي في دوري الأبطال: الأهلي المصري والهلال السوداني والجيش الملكي المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري ومولودية الجزائر.

بينما تأهل لربع النهائي في كأس الكونفدرالية: الزمالك المصري وأسيك ميموزا من ساحل العاج والنادي المصري وشباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

المصدر : رويترز

إعلان