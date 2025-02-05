قطر تستضيف قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف في 20 فبراير/شباط الجاري مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

وسيتم سحب قرعة كأس الكونفدرالية أولا تليها قرعة دوري الأبطال.

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وستقام مواجهات دور الثمانية في كلتا المسابقتين بنظام الذهاب والإياب في أبريل/نيسان.

الفرق المتأهلة لربع النهائي

وسيكون الثنائي المصري الأهلي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية على رأس الفرق المتأهلة لربع النهائي.

وتأهل للدور ربع النهائي في دوري الأبطال: الأهلي المصري والهلال السوداني والجيش الملكي المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري ومولودية الجزائر.

بينما تأهل لربع النهائي في كأس الكونفدرالية: الزمالك المصري وأسيك ميموزا من ساحل العاج والنادي المصري وشباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.