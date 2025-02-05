بينهم رونالدو وميسي.. اللاعبون الأكثر اكتمالا في تاريخ كرة القدم

قلة هم اللاعبون الذين تطلق عليهم صفة "اللاعب المتكامل" بكرة القدم، لإنه اللاعب الذي يمكنه القيام بكل المطلوب منه، فهو يسجل، ويقدم التمريرات الحاسمة، ويدافع ويشن الهجمات ويقطع الكرات.

ففي كرة القدم الحديثة، يعد جود بيلينغهام مثالا رئيسيا على ذلك في ريال مدريد. حيث أثبت موهبته بتسجيله 19 هدفا في الدوري وساهم بالفوز بالليغا وبدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.

ومع ذلك، فإن القدرة إلى الوصول لمنطقة الجزاء وتسجيل أهداف كبيرة ليست هي التي تجعل بيلينغهام اللاعب الذي هو عليه، بل قدرته على التألق في جميع جوانب اللعبة.

فهو يتمتع بـ:

قوة بدنية لا تصدق بالنسبة لعمره

سريع

تقنياته عالية

يمكنه لعب وتمرير الكرة عبر الخطوط

قوي جدا دفاعيا

قدرته على التفوق على لاعبي خط الوسط المنافسين.

معايير اختيار اللاعبين هي:

القدرة على التكيف

إتقان جميع المهارات الأساسية اللازمة للتفوق في مركزه

الثبات

وهؤلاء 12 لاعبا أثبتوا أنهم لاعبون متكاملون خلال مسيرتهم الكروية:

12-الإنجليزي دنكان إدواردز: 1952-1958

على الرغم من أنه لاعب وسط دفاعي في الأساس، فإن إدواردز نجم مانشستر يونايتد كان قادرا على اللعب في أي مركز في الملعب وهو في عمر الـ17.

بدأ مسيرته كمهاجم طوارئ قبل أن يتم تحويله إلى قلب الدفاع بدلا من زميل آخر مصاب.

11-الهولندي فرانك ريكارد: 1980-1995

إعلان

كان فرانك ريكارد أحد أعظم لاعبي خط الوسط المدافعين على الإطلاق، حيث لعب معظم مسيرته في أياكس وميلان.

لم يكن مجرد مدافع صلب بل كان أيضا لاعب كرة قدم استثنائيا، وسمحت له قدراته الفنية باللعب كلاعب وسط أكثر تقدما وحتى كمهاجم ثانٍ في بعض الأحيان.

10-الفرنسي زين الدين زيدان: 1989-2006

كان زيدان، أحد أكثر لاعبي كرة القدم تميزا ومتعة حيث تمتع بذكاء كروي ملحوظ، وكان قادرا على التراجع إلى عمق الملعب والاستحواذ على الكرة، وهو ما سمح له دائما بالتقدم بخطوة على المنافس.

وكانت القدرة الفنية للفرنسي خارجة عن المألوف، حيث كان يداعب الكرة ويتواصل مع زملائه في الفريق بطريقة رشيقة لدرجة أنك لا تستطيع إلا أن تنبهر بموهبته.

كما امتدت هذه التقنية إلى قدراته على التصويب، حيث كان يضرب الكرة بلطف شديد ويسجل بعضا من أروع التسديدات في تاريخ كرة القدم.

Cada vez que el Real Madrid juega en el Zorrilla, me acuerdo de dos cosas: una de Irene Montero, y dos, de esta jugada de Zinedine Zidane, que si llega a entrar habría sido un gol para la historia.pic.twitter.com/CGOZpq0PPU — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) January 25, 2025

9-الهولندي كلارنس سيدورف: 1992-2014

لعب سيدورف، لصالح إنتر ميلان وريال مدريد وإيه سي ميلان وأياكس، وسمح له ذكاؤه الكروي بالتقدم بخطوة على الخصم، كما كان يتمتع بقدرات فنية عالية، حيث كان يراوغ الخصوم لتجهيز الكرة لزميل له أو توفير مساحة لتسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء.

سجل مجموعة من الأهداف الرائعة من خارج منطقة الجزاء خلال مسيرته، والأمر الأكثر لفتا للانتباه هو بنيته الجسدية التي سمحت له بالتنقل في وسط الملعب بأريحية، مما جعله بمثابة مشكلة حقيقية لدفاعات الخصوم.

8-الألماني فرانز بيكنباور: 1964-1983

باعتباره أول مدافع يفوز بجائزة الكرة الذهبية على الإطلاق والمدافع الوحيد الذي فاز بها مرتين فإن بيكنباور هو لاعب فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم ويعتبره كثيرون أفضل مدافع لعب هذه اللعبة على الإطلاق.

إعلان

كان الألماني مختلفا عن أي مدافع قبله، حيث غير مفهوم ما ينبغي أن يكون عليه قلب الدفاع، لقد كان يتصرف كلاعب وسط.

كما يُعتبر سيد تكتيكات اللعب الواحد-الاثنين، حيث يلتقط الكرة في مناطق أعمق ويمررها إلى خط الوسط، ويجري خلف زميله في الفريق، ويستقبلها في منطقة أكثر تقدما من الملعب.

لقد كان بارعا في الاستحواذ، ويشكل تهديدا على مرمى الخصم.

7-الإنجليزي واين روني: 2002-2021

كان روني أيقونة مانشستر يونايتد خلال مسيرته الرائعة وثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا بعد هاري كين.

لقد كان موهوبا من الناحية الفنية ولديه قدرة على إنهاء الفرص.

لقد كان يتقمص دور لاعب الوسط لكنه يتحول إلى مهاجم عندما يقتضي الأمر حيث كان يمكنه النزول إلى عمق الملعب لالتقاط الكرة وتمريرها لزملائه.

24 April 2005.

Man Utd v Newcastle.

Old Trafford. One iconic Wayne Rooney volley 💥 pic.twitter.com/NQNR3IBtoY — Premier League (@premierleague) December 30, 2024

6-الأرجنتيني ليونيل ميسي: منذ 2004

يُقال إن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق. وبلا شك هو لاعب كرة قدم متكامل. فهو يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة بمعدل كبير، كما يتمتع بالسرعة والرشاقة وبرؤية ثاقبة.

كان بإمكانه اللعب على الأطراف أو في الوسط أو كمهاجم وهمي.

5-الهولندي يوهان كرويف: 1964-1984

كان كرويف متعدد المهارات بشكل لا يصدق وكثير الارتجال، مما يجعل من المستحيل تقريبا التنبؤ بخطوته التالية على أرض الملعب. سواء كان ذلك بالتراجع إلى العمق والتقاط الكرة، أو الركض من الخلف، أو التواصل مع زملائه في الفريق، أو الركض نحو المدافعين.

كانت قدرته الفنية لا مثيل لها، وكان سريعا، ولديه سيطرة لا تصدق على الكرة، والأهم من ذلك، أن فهمه للعبة سمح له برؤية أشياء لا يمكن للآخرين تخيلها.

إعلان

4-الإنجليزي ستيفن جيرارد: 1998-2016

أصبح نجم ليفربول السابق واحدا من أشرس لاعبي خط الوسط في العالم.

وبفضل قدرته على تمرير الكرة لمسافة 50 ياردة، كان مدى تمرير جيرارد مذهلا، وكذلك قدرته على ضرب الكرة من مسافة بعيدة.

كما امتلك أيضا قدرات دفاعية رائعة، وقراءة اللعبة بذكاء، وكان قلب وروح فريق ليفربول.

3-البرتغالي كريستيانو رونالدو: منذ 2002

يعد رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا حذاء كرة القدم على الإطلاق.

وأكد -في مقابلة صحفي- أنه أفضل لاعب في التاريخ لأنه "الأكثر اكتمالا على الإطلاق وهذا مؤكد بالأرقام".

وأضاف "أفعل كل شيء في كرة القدم، ألعب بشكل جيد، برأسي وأسدد الركلات الحرة، وأسدد بقدمي اليسرى رغم أنني لست أعسر، سريع وقوي وأقفز، هذه حقيقة والباقي يعتمد على ذوق الناس في الاختيار".

وكان أسرع من خصمه، وأقوى، وأذكى، وأكثر مهارة، وكان يشكل تهديدا كبيرا على المرمى من أي مكان ضمن مسافة 40 ياردة (أكثر من 36 مترا) من المرمى.

عزز رونالدو سجله الكروي كأفضل لاعب في كرة القدم على الإطلاق إلى جانب ليونيل ميسي. ويعتقد أنه اللاعب الأكثر اكتمالا على الإطلاق.

2-الهولندي رونالد كومان: 1980-1997

ربما يكون المدافع الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي اشتهر بقدراته الهجومية أكثر من الدفاعية، حيث أصبح رونالد كومان تجسيدا لفلسفة كرة القدم الشاملة التي ألهمت جيلا من لاعبي كرة القدم الهولنديين الشباب.

لعب كومان لصالح أياكس، وآيندهوفن، وبرشلونة خلال مسيرته، ولعب دور المدافع حيث أظهر نطاق تمريراته المذهل للعب من الخلف.

بصفته هدافا من الخلف، لم تشهد اللعبة أبدا شيئا مثل كومان، حيث إنه المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف على الإطلاق، حيث سجل 78 هدفا.

وعلى الصعيد الدفاعي، كان كومان ذكيا، وكان قادرا على قراءة المباراة بشكل استثنائي، ووضع قدمه في المكان المناسب عندما تكون هناك حاجة إلى إيقاف المهاجمين المندفعين.

Ronald Koeman vs Porto, 1994.pic.twitter.com/FkCRpe8xTs — 90s Football (@90sfootball) January 20, 2025

إعلان

1-الهولندي رود غوليت: 1979-1998

لم يكن هناك شيء لا يستطيع رود غوليت القيام به على أرض الملعب. سواء كان يلعب كقلب دفاع أو لاعب وسط أو مهاجم.

كان غوليت قادرا على اللعب في جميع مناطق الملعب بمستوى عالٍ للغاية، وملء أي مكان يحتاجه فريقه، وكان تعريفا للاعب كرة القدم الكامل.