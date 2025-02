أغرب صفقة في الميركاتو الشتوي

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية لعام 2025 صفقة غريبة للغاية بطلها اليوناني ستيفانوس تزيماس لاعب فريق نورمبرغ المنافس في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تزيماس (19 عاما) كان طرفا في صفقة انتقال ثلاثية الأبعاد في الميركاتو الشتوي الذي أغلق أبوابه في الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت أن نورمبرغ، الذي يلعب تزيماس في صفوفه على سبيل الإعارة، قام قبل ساعات قليلة من إغلاق السوق بتفعيل خيار شرائه من باوك اليوناني مقابل 18 مليون يورو.

ويُنظر إلى القيمة المالية لهذه الصفقة على أنها قياسية بالنسبة لنادٍ ينافس في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، لكن الحقيقة أن نورمبرغ كان يخطط لاستثمار لاحق على المدى القريب.

وبعد حصوله على عقد تزيماس قرّر نورمبرغ بيع عقد اللاعب لفريق برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 25 مليون يورو.

اللافت في الأمر أن تزيماس سيكمل منافسات الموسم الحالي 2024-2025 مع نورمبرغ على أن ينتقل بشكل فعلي إلى النادي الإنجليزي في الصيف القادم.

وبيّنت ماركا "سيلعب تزيماس بقية الموسم مع نورمبرغ على سبيل الإعارة ولكن هذه المرة من برايتون"، واصفة الصفقة بأنها بمثابة "الخدعة".

Brighton have completed a deadline day move for sought-after Nurnberg striker Stefanos Tzimas in a deal worth an initial £20m 🔵⚪ #TDD pic.twitter.com/J3pEAzkICV

— Sky Sports (@SkySports) February 3, 2025