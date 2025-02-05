انضمام هيرناندير لنادي الاتحاد السعودي يثير عاصفة في برشلونة

تسبب رحيل لاعب برشلونة أوناي هيرنانديز إلى نادي الاتحاد السعودي قبل نحو أسبوع في أزمة داخلية بالنادي الكتالوني، بسبب سهولة التفريط في واحد من أبرز المواهب الشابة في النادي.

وأعلن الاتحاد ضم هيرنانديز -لاعب وسط برشلونة الرديف- يوم الخميس الماضي، بعدما دفع 4,5 ملايين يورو، قيمة الأشهر الستة الأخيرة في عقد اللاعب مع البارسا.

ولم يتوقف الجدل في أوساط نادي برشلونة بسبب سيناريو رحيل هيرنانديز (20 عاما)، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد أهم المواهب الصاعدة في النادي، وكان هداف فريق الرديف.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن عددا من مسؤولي برشلونة يشعرون بالغضب والإنزعاج، لأنهم يعتقدون أنه كان ينبغي اتخاذ إجراء في وقت سابق لحماية لاعب في جودة أوناي هيرنانديز.

وأضافت "كان متوسط الميدان، وعلى الرغم من اعتباره أفضل لاعب وقائد الفريق الرديف، أحد أقل اللاعبين أجرا فيه، ومع ذلك لم يتم الحفاظ عليه".

وأشارت الإذاعة إلى أنه "كان لدى النادي خيار تمديد عقد أوناي عامين آخرين بشكل تلقائي، لكن نظرا لأن هذا العقد تم توقيعه قبل أن يبلغ اللاعب الـ18 من عمره، فإن البند لا قيمة له عمليا، حيث يمكن إلغاؤه من قبل المحاكم".

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وبحسب الإذاعة فان إدارة برشلونة لا تفهم لماذا لم يقم المسؤولون عن كرة القدم للشباب بحماية اللاعب في وقت سابق، والذي واصل اللعب والتألق قبل 5 أشهر من نهاية عقده؟

علاوة على ذلك، يرى برشلونة -وفقا لكادينا سير- أن الدوري السعودي بات يشكّل خطرا محتملا على نظام الشباب الخاص به بسبب الإغراءات المالية، مشيرة إلى أن الثنائي باو بريم وأرناو براداس قد يرحلا بنفس طريقة أوناي.

📸| من مراسم توقيع العقد pic.twitter.com/MFSfjv2iaT — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 2, 2025

يُذكر أن برشلونة ضم أوناي هيرنانديز من جاره جيرونا عام 2022 حينما كان بعمر 17 عاما، وبدأ مشواره في فريق تحت 19 عاما، قبل أن يلتحق بالفريق الثاني بعد عام من وصوله.

وخلال الموسم الحالي سجل 9 أهداف مع برشلونة أثلتيك، وقدم 3 تمريرات حاسمة، علما أنه كان يشارك كلاعب وسط وليس مهاجما في أغلب مباريات الفريق.