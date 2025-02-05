المخضرم البنزرتي يتولى تدريب المنستيري

أعلن نادي الاتحاد المنستيري المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي ليعود لتدريب الفريق مجددا.

وحل البنزرتي، الذي سيتولى تدريب المنستيري للمرة السادسة، محل المدرب محمد الساحلي.

وانفصل المنستيري عن المدرب الساحلي بعد تراجع النتائج، إذ خسر الفريق في آخر مباراتين ليحتل المركز السادس وله 33 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن الترجي المتصدر.

وقال النادي في بيان "الجنرال فوزي البنزرتي مدربا جديدا للاتحاد المنستيري".

وكان المنصب الأخير للبنزرتي (75 عاما) مع منتخب تونس، في ولاية تدريبية ثالثة، قبل الانفصال في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.

وقاد البنزرتي، الذي حقق الدوري التونسي 10 مرات في تجارب مع النجم الساحلي والأفريقي والترجي، نادي المنستيري في أعوام 1979 و1993 و2006 و2014 و2022.