ميلان يعيد بناء فريقه في الميركاتو الشتوي

لبى ميلان الإيطالي رغبة مدربه سيرجيو كونسيساو حيث أغلق سوق الانتقالات الشتوية في اللحظات الأخيرة بـ9 صفقات غير متوقعة.

ويريد كونسيساو إحداث ثورة في ميلان من خلال اعتماد الرسم التكتيكي (خطة اللعب) 4-4-2 الذي كان يستخدمه تقريبا في بورتو.

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وبدأ "الروسونيري" عطلة نهاية الأسبوع بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيز من فينورد مقابل 32 مليون يورو، لتعويض رحيل الإسباني ألفارو موراتا إلى غلطة سراي التركي.

كما حسم النادي الإيطالي صفقة جواو فيليكس من تشلسي ليكون شريكا لخيمينز في الهجوم.

وتمت الصفقة على سبيل الإعارة دون خيار للشراء، حيث سيدفع ميلان 5 ملايين يورو، يشمل مليونين مقابل الإعارة و3 ملايين راتبا للاعب.

🚨🔴⚫️ João Félix to AC Milan, here we go! Official bid accepted by Chelsea for straight loan with no buy option. Salary covered by AC Milan and package in excess of £5m with loan fee. João now set for AC Milan medical after his green light to the move last night. 🩺 pic.twitter.com/3xb0LO5XHP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

رحيل بن ناصر

في الأثناء، أعلن ميلان عن الرحيل المفاجئ للاعب خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.

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وأوضح النادي الإيطالي -في بيان رسمي- أن هذه الصفقة تتضمن إعارة بن ناصر مقابل مليون يورو، مع خيار الشراء الصيف المقبل مقابل 12 مليونا إضافة إلى 3 ملايين مكافآت.

ويعوض بن ناصر بلاعب خط الوسط ووارن بوندو من مونزا الذي ضمه الفريق اللومباردي مقابل 13 مليون يورو. بينما رحل كيفن زيرولي إلى مونزا على سبيل الإعارة.

كما شهد سان سيرو وصول أندريا سوتيل من فيورنتينا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وذلك لتعزيز الأجنحة وتعويض نوح أوكافور الذي انتقل بدوره إلى نابولي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

بدوره، رحل ديفيد كالابريا إلى بولونيا بعد 18 عاما مع النادي الإيطالي ليفسح المجال لنجم مانشستر سيتي السابق كايل ووكر باللعب أساسيا.

وتعاقد ميلان مع ووكر، في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لتدعيم الجبهة اليمنى بدلا من كالابريا، الذي دخل في صدام مع المدرب كونسيساو.