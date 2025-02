ميلان يعيد بناء فريقه في الميركاتو الشتوي

لبى ميلان الإيطالي رغبة مدربه سيرجيو كونسيساو حيث أغلق سوق الانتقالات الشتوية في اللحظات الأخيرة بـ9 صفقات غير متوقعة.

ويريد كونسيساو إحداث ثورة في ميلان من خلال اعتماد الرسم التكتيكي (خطة اللعب) 4-4-2 الذي كان يستخدمه تقريبا في بورتو.

وبدأ "الروسونيري" عطلة نهاية الأسبوع بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيز من فينورد مقابل 32 مليون يورو، لتعويض رحيل الإسباني ألفارو موراتا إلى غلطة سراي التركي.

كما حسم النادي الإيطالي صفقة جواو فيليكس من تشلسي ليكون شريكا لخيمينز في الهجوم.

وتمت الصفقة على سبيل الإعارة دون خيار للشراء، حيث سيدفع ميلان 5 ملايين يورو، يشمل مليونين مقابل الإعارة و3 ملايين راتبا للاعب.

🚨🔴⚫️ João Félix to AC Milan, here we go! Official bid accepted by Chelsea for straight loan with no buy option.

Salary covered by AC Milan and package in excess of £5m with loan fee.

João now set for AC Milan medical after his green light to the move last night. 🩺 pic.twitter.com/3xb0LO5XHP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025