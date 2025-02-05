خسر أمواله وألقى نفسه أمام شاحنة.. لاعب إنجليزي يروي معاناته مع الاكتئاب

كشف اللاعب الإنجليزي الأسبق كلارك كارسل عن جوانب صادمة في حياته، حيث اعترف بأنه حاول الانتحار عدة مرات في الفترة ما بين عامي 2014 و2017 بعدما خسر جميع أمواله في القمار، فضلا عن معاناته من الاكتئاب.

I jumped in front of lorry after blowing savings at casino – now it's a joy to be alive, says Clarke Carlislehttps://t.co/ZnwwCTerOS — Sun Sport (@SunSport) February 3, 2025

وقرّر كارسيل إنهاء حياته عام 2014، حيث رمى بنفسه أمام شاحنة تزن 10 أطنان وتسير بسرعة 60 ميلا في الساعة على أحد الطرق السريعة بين مدينتي ليدز ويورك، لكنه نجا من الموت.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 5 مباريات حاسمة لريال مدريد في 3 بطولات خلال أسبوعين list 2 of 2 برشلونة يريد بيع خزانة ميسي في الكامب نو end of list

ونُقل كارسيل إلى أحد المستشفيات جوا، حيث أُصيب بنزيف داخلي وكسور في الضلوع، إضافة إلى تمزّق أربطة ركبته اليسرى.

"I put myself in front of a 10-ton lorry, at 60 mph, and I didn't break a single bone in my body." In 2014, Clarke Carlisle came very close to ending his life. Now, he wants football and society to provide more mental health support. #WorldMentalHealthDay https://t.co/Y9r9G5sjQZ pic.twitter.com/ElRTPCM3MS — CNN International (@cnni) October 10, 2018

إعلان

وفي الأيام الأخيرة من ديسمبر/كانون الثاني 2014، أُدخل كارسل إلى مصحة نفسية ووُضع تحت المراقبة لمنع الانتحار ثم خرج بعدها بشهرين.

وعام 2017 تعرض اللاعب المعتزل لانتكاسة كبيرة، حيث اختفى لعدة أيام قبل أن يتم العثور عليه هائما في شوارع ليفربول وهو مصمم على إنهاء حياته، لكن بعد فترة من الوقت تمكّن من تجاوز محنته، ومنذ ذلك الحين كرّس حياته لمساعدة الآخرين الذين يعانون من "أفكار انتحارية".

وقال كارسل في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "يمكنني أن أقول الآن وبكل فخر إنني لم أعد أعاني من نوبات الاكتئاب، ولم أحتج إلى الأدوية منذ 3 سنوات، وأنا بحالة أفضل من أي وقت مضى".

وينظم كارسل حاليا رفقة زوجته ورش عمل ودورات توعية حول الصحة النفسية لمساعدة من يمرون بتجارب مماثلة.

Today Katie and Kat are attending the Eastern AHSN @TheEAHSN Innovation Exchange on suicide prevention in #Peterborough. A very moving and motivational opening address by Clarke Carlisle. pic.twitter.com/7AIUYrkHKh — Health Innovation Wessex 💙 (@HIWessex) November 8, 2018

وتطرّق كارسل (45 عاما) إلى تأثير النتائج الرياضية على صحته النفسية، حيث قال "كنت أقيّم نفسي بناء على نتائج المباريات، إذا فزنا كنت أشعر بالرضا والسعادة، أما إذا خسرنا فكنت أرى نفسي إنسانا سيئا، مما يعني أنني أب فاشل، وزوج سيئ، وأخ غير جدير بالثقة".

وأضاف "أما الآن فأصبحت أركّز على الأشياء الجيّدة مثل أن أهتم بعائلتي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتعاط المخدرات رغم معاناته النفسية.

وتابع كارسل "ممتن لنفسي لأنني لم أتعاط المخدرات، لو كنت فعلت ذلك لكنت الآن ميتا".

وطالب بتشكيل هيئة مستقلة وظيفتها مراقبة الصحة النفسية للاعبي كرة القدم المحترفين والاعتناء بهم.

إعلان

وقال عن ذلك "معظم الناس لا يريدون الموت لكنهم فقط لم يعودوا قادرين على العيش بهذه الطريقة، وهدفنا هو مساعدتهم في إيجاد طريقهم وأنا دليل حي على أن ذلك ممكن، فقط عليك التحدث مع الأشخاص المناسبين".

يُذكر أن كارسل لعب في مسيرته الكروية لأندية بلاكبول وكوينز بارك رينجرز وليدز يونايتد وواتفورد ولوتون تاون وبيرنلي وبريستون نورث إند ونورثهامبتون تاون ويورك سيتي، كما وُصف عام 2002 بأنه "أذكى لاعب كرة قدم إنجليزي".