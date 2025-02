خسر أمواله وألقى نفسه أمام شاحنة.. لاعب إنجليزي يروي معاناته مع الاكتئاب

كشف اللاعب الإنجليزي الأسبق كلارك كارسل عن جوانب صادمة في حياته، حيث اعترف بأنه حاول الانتحار عدة مرات في الفترة ما بين عامي 2014 و2017 بعدما خسر جميع أمواله في القمار، فضلا عن معاناته من الاكتئاب.

I jumped in front of lorry after blowing savings at casino – now it's a joy to be alive, says Clarke Carlisle https://t.co/ZnwwCTerOS

وقرّر كارسيل إنهاء حياته عام 2014، حيث رمى بنفسه أمام شاحنة تزن 10 أطنان وتسير بسرعة 60 ميلا في الساعة على أحد الطرق السريعة بين مدينتي ليدز ويورك، لكنه نجا من الموت.

ونُقل كارسيل إلى أحد المستشفيات جوا، حيث أُصيب بنزيف داخلي وكسور في الضلوع، إضافة إلى تمزّق أربطة ركبته اليسرى.

"I put myself in front of a 10-ton lorry, at 60 mph, and I didn't break a single bone in my body."

In 2014, Clarke Carlisle came very close to ending his life. Now, he wants football and society to provide more mental health support. #WorldMentalHealthDay https://t.co/Y9r9G5sjQZ pic.twitter.com/ElRTPCM3MS

