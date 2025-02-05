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خسر أمواله وألقى نفسه أمام شاحنة.. لاعب إنجليزي يروي معاناته مع الاكتئاب

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كارسل (يمين) ينظم ورش عمل ودورات توعية حول الصحة النفسية (الفرنسية)
5/2/2025

كشف اللاعب الإنجليزي الأسبق كلارك كارسل عن جوانب صادمة في حياته، حيث اعترف بأنه حاول الانتحار عدة مرات في الفترة ما بين عامي 2014 و2017 بعدما خسر جميع أمواله في القمار، فضلا عن معاناته من الاكتئاب.

وقرّر كارسيل إنهاء حياته عام 2014، حيث رمى بنفسه أمام شاحنة تزن 10 أطنان وتسير بسرعة 60 ميلا في الساعة على أحد الطرق السريعة بين مدينتي ليدز ويورك، لكنه نجا من الموت.

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ونُقل كارسيل إلى أحد المستشفيات جوا، حيث أُصيب بنزيف داخلي وكسور في الضلوع، إضافة إلى تمزّق أربطة ركبته اليسرى.

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وفي الأيام الأخيرة من ديسمبر/كانون الثاني 2014، أُدخل كارسل إلى مصحة نفسية ووُضع تحت المراقبة لمنع الانتحار ثم خرج بعدها بشهرين.

وعام 2017 تعرض اللاعب المعتزل لانتكاسة كبيرة، حيث اختفى لعدة أيام قبل أن يتم العثور عليه هائما في شوارع ليفربول وهو مصمم على إنهاء حياته، لكن بعد فترة من الوقت تمكّن من تجاوز محنته، ومنذ ذلك الحين كرّس حياته لمساعدة الآخرين الذين يعانون من "أفكار انتحارية".

وقال كارسل في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "يمكنني أن أقول الآن وبكل فخر إنني لم أعد أعاني من نوبات الاكتئاب، ولم أحتج إلى الأدوية منذ 3 سنوات، وأنا بحالة أفضل من أي وقت مضى".

وينظم كارسل حاليا رفقة زوجته ورش عمل ودورات توعية حول الصحة النفسية لمساعدة من يمرون بتجارب مماثلة.

وتطرّق كارسل (45 عاما) إلى تأثير النتائج الرياضية على صحته النفسية، حيث قال "كنت أقيّم نفسي بناء على نتائج المباريات، إذا فزنا كنت أشعر بالرضا والسعادة، أما إذا خسرنا فكنت أرى نفسي إنسانا سيئا، مما يعني أنني أب فاشل، وزوج سيئ، وأخ غير جدير بالثقة".

وأضاف "أما الآن فأصبحت أركّز على الأشياء الجيّدة مثل أن أهتم بعائلتي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتعاط المخدرات رغم معاناته النفسية.

وتابع كارسل "ممتن لنفسي لأنني لم أتعاط المخدرات، لو كنت فعلت ذلك لكنت الآن ميتا".

وطالب بتشكيل هيئة مستقلة وظيفتها مراقبة الصحة النفسية للاعبي كرة القدم المحترفين والاعتناء بهم.

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وقال عن ذلك "معظم الناس لا يريدون الموت لكنهم فقط لم يعودوا قادرين على العيش بهذه الطريقة، وهدفنا هو مساعدتهم في إيجاد طريقهم وأنا دليل حي على أن ذلك ممكن، فقط عليك التحدث مع الأشخاص المناسبين".

يُذكر أن كارسل لعب في مسيرته الكروية لأندية بلاكبول وكوينز بارك رينجرز وليدز يونايتد وواتفورد ولوتون تاون وبيرنلي وبريستون نورث إند ونورثهامبتون تاون ويورك سيتي، كما وُصف عام 2002 بأنه "أذكى لاعب كرة قدم إنجليزي".

المصدر : ماركا

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