ألفونسو ديفيس يرفض ريال مدريد

مدد المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2030، بحسب ما أعلن النادي البافاري -اليوم الثلاثاء- في ضوء تقارير إعلامية عن رفض قائد المنتخب الكندي الانتقال إلى ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا.

وفاز الظهير الأيسر ديفيس (24 عاما) بلقب الدوري الألماني 5 مرات مع البايرن، إضافة الى لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن اسمه ارتبط بالانتقال لريال مع انتهاء عقده الصيف المقبل.

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وبموجب العقد الجديد، سيبقى الدولي الكندي في بايرن 5 سنوات جديدة، علما بأنه كان انتقل إلى الدوري الألماني عام 2019 في سن الـ18 عاما قادما من فانكوفر وايتكابس المنافس بالدوري الأميركي لكرة القدم.

🗣️ ألفونسو ديفيز: "أنا سعيد جدًا بتجديد عقدي مع هذا النادي الرائع. لقد انضممت للبايرن بعمر 18 عامًا، وكل ما كنت أريده هو التعلم بأكبر قدر ممكن كل يوم لأكون بين الأفضل في العالم في مركزي. الآن أتطلع لخمسة أعوام أخرى هنا. لقد حققت العديد من الإنجازات بالفعل، ولكن لا يزال هناك… pic.twitter.com/rJhp61z0OP — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 4, 2025

وقال ديفيس -في بيان- إنه "تحقق الكثير هنا، ولكن هناك المزيد في المستقبل" مضيفا "أتطلع إلى 5 سنوات أخرى معا".

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وتأتي الصفقة بعد يوم واحد من تجديد الحارس المخضرم والقائد مانويل نوير (38 عاما) عقده مع العملاق البافاري لعام واحد حتى 2026.

وأفاد تقرير إعلامي ألماني اليوم أن بايرن بصدد تجديد عقود العديد من لاعبيه على غرار جمالا موسيالا وجوشوا كيميش.

ويغيب ديفيس حاليا عن صفوف بايرن بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع عودته نهاية الشهر الحالي.

وخاض ديفيس 220 مباراة مع بايرن، حيث بإمكانه اللعب ظهيرا وأيضا كجناح مع أدوار هجومية. وقد سجل 12 هدفا ومرر 34 كرة حاسمة.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن إن هذه الصفقة "تظهر مكانة بايرن في كرة القدم الدولية وإن ديفيس وجد موطنه الرياضي في ميونخ".

وعلى المستوى الدولي، خاض ديفيس 56 مباراة وسجل 16 هدفا لمصلحة المنتخب الكندي الذي حمل شارة قيادته عام 2024.