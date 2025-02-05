صندوق لضحايا الاعتداءات الجنسية بالدوري الأميركي للسيدات

وافقت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للسيدات على إنشاء صندوق بقيمة 5 ملايين دولار لتعويض اللاعبات اللاتي تعرضن لانتهاكات، وتنفيذ إصلاحات للتوصل إلى حل في التحقيقات التي أطلقها الادعاء العام بعد أن تقدمت لاعبات بمزاعم تحرش واعتداءات جنسية.

وكشفت لاعبات من فرق مختلفة بالدوري في عام 2021 عن مزاعم سوء سلوك من قِبل مدربين ومسؤولين في مواقف تعود إلى أكثر من 10 أعوام.

وأطلق الادعاء العام تحقيقات مشتركة في هذه المزاعم في عام 2022، وقال إن التحقيق كشف أن الدوري "مُشبع بثقافة الإساءة".

وأظهرت التحقيقات أيضا أن بعض الفرق لم تستعلم عن تاريخ المدربين، مما سمح لمدربين تم فصلهم سابقا بسبب سوء السلوك بالعودة إلى فرق أخرى.

وتتطلب التسوية، التي أعلن عنها الادعاء العام اليوم الأربعاء، أن يُنشئ الدوري صندوقا بقيمة 5 ملايين دولار لتعويض اللاعبات وتنفيذ تغييرات في السياسات على مستوى الدوري لتعزيز سلامة اللاعبات.