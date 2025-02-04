أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي 2024-2025

بأكثر من نصف مليار يورو، عقدت أندية كرة القدم أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية، وتصدر انتقال الكولومبي جون دوران من أستون فيلا إلى النصر السعودي قائمة الصفقات الأغلى.

وكان لافتا نشاط الميركاتو الشتوي وهذا أمر لم يتكرر كثيرا في السنوات الماضية من قبل الأندية التي عادة ما يكون تركيزها أكثر في سوق الانتقالات الصيفية.

وحضر مانشستر سيتي في 4 من أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي والتي وصل مجموع قيمتها إلى 524 مليون يورو.

وتاليا قائمة أعلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي:

دوران (أستون فيلا الإنجليزي إلى النصر السعودي) : 77 مليون يورو.

(أستون فيلا الإنجليزي إلى النصر السعودي) 77 مليون يورو. المصري عمر مرموش (آنتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي): 75 مليون يورو.

(آنتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي): 75 مليون يورو. الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي): 70 مليون يورو.

(نابولي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي): 70 مليون يورو. الإسباني نيكو غونزاليس (بورتو البرتغالي إلى مانشستر سيتي): 60 مليون يورو.

(بورتو البرتغالي إلى مانشستر سيتي): 60 مليون يورو. الهولندي تشابي سيمون (سان جيرمان إلى لايبزيغ): 50 مليون يورو.

(سان جيرمان إلى لايبزيغ): 50 مليون يورو. البرازيلي غالينو (بورتو إلى الأهلي السعودي): 50 مليون يورو.

(بورتو إلى الأهلي السعودي): 50 مليون يورو. الأوزبكي خوسانوف ( لانس الفرنسي إلى مان سيتي): 40 مليون يورو.

( لانس الفرنسي إلى مان سيتي): 40 مليون يورو. البرازيلي رييس (بالميراس البرازيلي إلى مان سيتي): 37 مليون يورو.

(بالميراس البرازيلي إلى مان سيتي): 37 مليون يورو. البرازيلي لويز هنريكي (بوتافوغو البرازيلي إلى زينيت الروسي): 33 مليون يورو.

(بوتافوغو البرازيلي إلى زينيت الروسي): 33 مليون يورو. المكسيكي سانتياغو خيمينيز (فينورد الهولندي إلى ميلان الإيطالي): 32 مليون يورو.