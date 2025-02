فينيسيوس يشتكي لأنشيلوتي من أحد زملائه

لم يتألق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني بعد غيابه عن اللعب منذ الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي بعد تعرضه للطرد أمام فالنسيا وبدا غاضبا بسبب تصرف أحد زملائه.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مريرة خارج ملعبه أمام إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الـ22 بالليغا.

وسجل البرازيلي هدفًا، لكن الحكم ألغاه بسبب خطأ سابق من زميله كيليان مبابي ضد مدافع إسبانيول.

وتسبب القرار التحكيمي في احتجاجات من فينيسيوس وفريق ريال مدريد بأكمله. لكن ما أثار غضب البرازيلي لم يكن الحكم، بل أحد زملائه في الفريق.

ونشب خلاف بين فينيسيوس وزميله وداني سيبايوس خلال المباراة. وأظهر موقع "موفيستار بلس" بعض الصور لشكوى فينيسيوس للمدرب كارلو أنشيلوتي بسبب عدم تمرير سيبايوس الكرة له.

وظهر اللاعب البرازيلي غاضبًا في عدة لقطات، بسبب تحركه للأمام انتظارًا لتمرير الكرة إليه من سيبايوس، ولكن الأخير يقرر في النهاية التمرير بعيدًا عن فينيسيوس.

I got no problems with what happened between Vinicius & other players, such things can happen in the heat of the moment.

What irked me was Ceballos ignored Carlo’s instructions & still passed to the right flank. Ancelotti was visibly frustrated.pic.twitter.com/siuHgGCzrq

— Mayank (@MayankRMFC) February 4, 2025