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فينيسيوس يشتكي لأنشيلوتي من أحد زملائه

فينيسيوس لاعب ريال مدريد قدم أداء متواضعا أمام إسبانيول (الفرنسية)
4/2/2025

لم يتألق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني بعد غيابه عن اللعب منذ الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي بعد تعرضه للطرد أمام فالنسيا وبدا غاضبا بسبب تصرف أحد زملائه.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مريرة خارج ملعبه أمام إسبانيول بهدف دون رد في الجولة الـ22  بالليغا.

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وسجل البرازيلي هدفًا، لكن الحكم ألغاه بسبب خطأ سابق من زميله كيليان مبابي ضد مدافع إسبانيول.

وتسبب القرار التحكيمي في احتجاجات من فينيسيوس وفريق ريال مدريد بأكمله. لكن ما أثار غضب البرازيلي لم يكن الحكم، بل أحد زملائه في الفريق.

ونشب خلاف بين فينيسيوس وزميله وداني سيبايوس خلال المباراة. وأظهر موقع "موفيستار بلس" بعض الصور لشكوى فينيسيوس للمدرب كارلو أنشيلوتي بسبب عدم تمرير سيبايوس الكرة له.

وظهر اللاعب البرازيلي غاضبًا في عدة لقطات، بسبب تحركه للأمام انتظارًا لتمرير الكرة إليه من سيبايوس، ولكن الأخير يقرر في النهاية التمرير بعيدًا عن فينيسيوس.

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بعدها تدخل أنشيلوتي وطالب سيبايوس أكثر من مرة بالتمرير يسارًا، ولكن الأخير لم يلتزم بأوامر مدربه واستغرق بعض الوقت للامتثال لها، مما أثار يأس فينيسيوس الذي اشتكى مرة أخرى حتى عندما مرر له سيبايوس الكرة.

ولم يكن فينيسيوس وحده من يئس من سيبايوس، بل أيضًا فران غارسيا، مما اضطر لوكاس فاسكيز للتدخل للفت انتباه فينيسيوس، ومحاولة تهدئته لاحقًا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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