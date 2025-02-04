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فضيحة في الدوري الهولندي.. 12 لاعبا ضد 11 في مباراة

HEERENVEEN, NETHERLANDS - FEBRUARY 1: Mats Köhlert of sc Heerenveen is challenged by Edouard Michut of Fortuna Sittard during the Dutch Eredivisie match between sc Heerenveen and Fortuna Sittard at Abe Lenstra Stadion on February 1, 2025 in Heerenveen, Netherlands. (Photo by Andre Weening/BSR Agency/Getty Images)
مباراة هيرنيفين ضد فورتانا سيتارد شهد خطأ تحكيميا فادحا (غيتي)
4/2/2025

وجّه الهولندي روبن فان بيرسي مدرب هيرنيفين انتقادا لاذعا لحكم مباراة فريقه ضد فورتانا سيتارد بسبب ما وصفه "الخطأ غير المعقول".

واستقبلت شباك هيرنيفين هدفا متأخرا (2-2) ليكتفي فريق المدرب فان بيرسي بنقطة التعادل من المباراة التي أقيمت يوم السبت لحساب الجولة الـ21 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

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وخلال المباراة لم ينتبه الحكم لوجود 12 لاعبا من فريق فورتونا سيتارد على أرض الملعب عند الدقيقة 88، حيث كان هيرنيفين متقدما في النتيجة (2-1).

وأجرى فورتونا تبديلا مزدوجا كان من المفترض أن يخرج على إثره كل من رايان فوسو وغاسبر دالهوس ويدخل مكانهما داريو غرويتشيتش وأوين جونسون، لكن دالهوس لم يغادر المستطيل الأخضر وظل على أرض الملعب لمدة دقيقة.

وانتبه فان بيرسي للتفوق العددي للفريق الضيف واحتج على ذلك ليتدخل الحكم ويطلب من دالهوس مغادرة الملعب، وبعد دقيقة من ذلك تمّكن فورتونا من تسجيل هدف التعادل.

وقال فان بيرسي في تصريحات بعد المباراة "ما حدث قبل هذا الهدف (التعادل) هو حقا غريب، فورتونا سيتارد لعب بـ 12 لاعبا لمدة دقيقة قبل تنفيذ رمية التماس".

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وأضاف مستنكرا "يبدو أن هذا مسموح به ويمكن حدوثه! هل يمكنكم تخيل ذلك؟ أن يتم السماح بذلك بكل بساطة".

وتابع فان بيرسي "عادة لا أتحدث مع الحكام وأتركهم يقومون بعملهم، لكن لا يمكن أن يلعب الفريق المنافس بـ12 لاعبا، هذا أمر غير مقبول".

وأوضح "لذلك سألت الحكم الرابع ألا يجب عليك فعل شيء حيال ذلك؟'".

وأجاب فان بيرسي على سؤال حول ما يريده بالفعل بعد ما حدث فقال "على سبيل المثال يجب إلغاء هذا الهدف، لا يمكنك اللعب بـ 12 لاعبا ضد 11".

وأتم فان بيرسي الذي تولى تدريب هيرنيفين في مايو/أيار الماضي "لا أستطيع استيعاب ذلك أبدا، أعتقد أن هذه فضيحة حقيقية".

وفي تفاصيل المباراة وضع ليفي سمان هيرنيفين في المقدمة بعد 8 دقائق، لكن فورتونا سيتارد نجح في تعديل النتيجة بعد 7 دقائق من ركلة جزاء سجلها كريستوفر بيترسون.

وقبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي استعاد هيرنيفين تقدمه عن طريق إيسر غوربوز قبل أن يخطف رودريغو غوث هدف التعادل للضيوف في الوقت القاتل.

ويحتل هيرنيفين حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فورتونا سينارد الذي يتواجد في المركز الثامن.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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