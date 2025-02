فضيحة في الدوري الهولندي.. 12 لاعبا ضد 11 في مباراة

وجّه الهولندي روبن فان بيرسي مدرب هيرنيفين انتقادا لاذعا لحكم مباراة فريقه ضد فورتانا سيتارد بسبب ما وصفه "الخطأ غير المعقول".

واستقبلت شباك هيرنيفين هدفا متأخرا (2-2) ليكتفي فريق المدرب فان بيرسي بنقطة التعادل من المباراة التي أقيمت يوم السبت لحساب الجولة الـ21 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وخلال المباراة لم ينتبه الحكم لوجود 12 لاعبا من فريق فورتونا سيتارد على أرض الملعب عند الدقيقة 88، حيث كان هيرنيفين متقدما في النتيجة (2-1).

وأجرى فورتونا تبديلا مزدوجا كان من المفترض أن يخرج على إثره كل من رايان فوسو وغاسبر دالهوس ويدخل مكانهما داريو غرويتشيتش وأوين جونسون، لكن دالهوس لم يغادر المستطيل الأخضر وظل على أرض الملعب لمدة دقيقة.

Robin van Persie FUMES after his opponents are allowed to play with TWELVE MEN in the Dutch top flight 🤯🇳🇱 pic.twitter.com/oeL2q9HO7u

— Mail Sport (@MailSport) February 2, 2025