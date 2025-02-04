فضيحة في الدوري الهولندي.. 12 لاعبا ضد 11 في مباراة

وجّه الهولندي روبن فان بيرسي مدرب هيرنيفين انتقادا لاذعا لحكم مباراة فريقه ضد فورتانا سيتارد بسبب ما وصفه "الخطأ غير المعقول".

واستقبلت شباك هيرنيفين هدفا متأخرا (2-2) ليكتفي فريق المدرب فان بيرسي بنقطة التعادل من المباراة التي أقيمت يوم السبت لحساب الجولة الـ21 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وخلال المباراة لم ينتبه الحكم لوجود 12 لاعبا من فريق فورتونا سيتارد على أرض الملعب عند الدقيقة 88، حيث كان هيرنيفين متقدما في النتيجة (2-1).

وأجرى فورتونا تبديلا مزدوجا كان من المفترض أن يخرج على إثره كل من رايان فوسو وغاسبر دالهوس ويدخل مكانهما داريو غرويتشيتش وأوين جونسون، لكن دالهوس لم يغادر المستطيل الأخضر وظل على أرض الملعب لمدة دقيقة.

Robin van Persie FUMES after his opponents are allowed to play with TWELVE MEN in the Dutch top flight 🤯🇳🇱 pic.twitter.com/oeL2q9HO7u — Mail Sport (@MailSport) February 2, 2025

وانتبه فان بيرسي للتفوق العددي للفريق الضيف واحتج على ذلك ليتدخل الحكم ويطلب من دالهوس مغادرة الملعب، وبعد دقيقة من ذلك تمّكن فورتونا من تسجيل هدف التعادل.

وقال فان بيرسي في تصريحات بعد المباراة "ما حدث قبل هذا الهدف (التعادل) هو حقا غريب، فورتونا سيتارد لعب بـ 12 لاعبا لمدة دقيقة قبل تنفيذ رمية التماس".

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وأضاف مستنكرا "يبدو أن هذا مسموح به ويمكن حدوثه! هل يمكنكم تخيل ذلك؟ أن يتم السماح بذلك بكل بساطة".

وتابع فان بيرسي "عادة لا أتحدث مع الحكام وأتركهم يقومون بعملهم، لكن لا يمكن أن يلعب الفريق المنافس بـ12 لاعبا، هذا أمر غير مقبول".

Heerenven yang dilatih legenda Belanda, Robin van Persie sempat bermain melawan 12 pemain Fortuna Sittard selama kurang dari satu menit 😱 Uniknya, setelah 'tersangka' keluar dari lapangan. Tuan rumah justru kebobolan dan membuat skor berakhir imbang 2-2 🤨 🗣 RvP: "Anulir gol… pic.twitter.com/gNCHa8skAm — GOAL Indonesia (@GOAL_ID) February 2, 2025

وأوضح "لذلك سألت الحكم الرابع ألا يجب عليك فعل شيء حيال ذلك؟'".

وأجاب فان بيرسي على سؤال حول ما يريده بالفعل بعد ما حدث فقال "على سبيل المثال يجب إلغاء هذا الهدف، لا يمكنك اللعب بـ 12 لاعبا ضد 11".

وأتم فان بيرسي الذي تولى تدريب هيرنيفين في مايو/أيار الماضي "لا أستطيع استيعاب ذلك أبدا، أعتقد أن هذه فضيحة حقيقية".

وفي تفاصيل المباراة وضع ليفي سمان هيرنيفين في المقدمة بعد 8 دقائق، لكن فورتونا سيتارد نجح في تعديل النتيجة بعد 7 دقائق من ركلة جزاء سجلها كريستوفر بيترسون.

وقبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي استعاد هيرنيفين تقدمه عن طريق إيسر غوربوز قبل أن يخطف رودريغو غوث هدف التعادل للضيوف في الوقت القاتل.

ويحتل هيرنيفين حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فورتونا سينارد الذي يتواجد في المركز الثامن.