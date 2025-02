فضائح التحكيم تضرب ريال مدريد وبرشلونة وتهدد الدوري الإسباني

رغم أن الدوري الإسباني لكرة القدم من أقوى البطولات في العالم، فإنه يشهد أخطاء تحكيمية كارثية هذا الموسم، أثّر بعضها على نتائج المباريات بشكل فاضح.

آخر هذه الأخطاء الذي تسبب بما يمكن تشبيهه بزلزال عنيف هزّ أركان التحكيم في إسبانيا هو قرار حكم الساحة مونيز رويز، الذي أدار مواجهة إسبانيول وريال مدريد في الجولة الـ23 من الليغا، بعدم طرد كارلوس ريميرو لاعب الفريق الكتالوني رغم تدخله العنيف والمتهور على الفرنسي كيليان مبابي نجم الميرنغي.

وأجمع خبراء التحكيم في إسبانيا على أن ريميرو كان يستحق البطاقة الحمراء المباشرة "للعب العنيف" حسب نص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك)، لكن رويز اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء فقط، وما زاد الطين بلّة هو عدم تدخل زميله إغليسياس فيلانوفا الموجود في غرفة تقنية الفيديو (فار).

وكان يمكن أن يمر هذا الخطأ الجسيم دون ضجة لولا خسارة ريال مدريد المباراة بهدف دون رد، سجله ريميرو نفسه الذي كان من المفترض أن يكون مطرودا بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 60، مما حوّلها إلى "فضيحة تحكيمية"، حسب الصحافة الإسبانية.

وبعد المباراة وجّه ريال مدريد انتقادات لاذعة إلى التحكيم الإسباني الذي "يفتقر إلى المصداقية"، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ"النظام الفاسد من الداخل".

وخاطب ريال مدريد الاتحاد الإسباني في رسالة عبر الأمين العام لمجلس الإدارة خوسيه لويس بيريس جاء فيها "الأحداث التي وقعت خلال هذه المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو التفسير التحكيمي".

وأضاف "ما حدث في ملعب إسبانيول يمثل نظاما تحكيميا أصبح بلا مصداقية حيث وصلت القرارات ضدنا إلى مستوى من التلاعب والتأثير على المسابقة لا يمكن تجاهله".

ويؤمن ريال مدريد بأن الحكم رويز أخطأ بعدم طرد ريميرو لاعب إسبانيول، فضلا عن قراره الخاطئ بإلغاء هدف البرازيلي فينيسيوس بحجة وجود خطأ على مبابي.

Kylian Mbappé was called for this foul before Vini Jr.'s overturned goal. pic.twitter.com/21Atgbwwsk

— ESPN FC (@ESPNFC) February 1, 2025