لماذا يرفض حكام الدوري الإسباني هدايا من ريال مدريد؟

يتمسك حكام الدوري الإسباني لكرة القدم بموقفهم الرافض لتلقي أي هدايا من ريال مدريد، وكان آخرهم مونييز رويز الذي أدار مباراة النادي الملكي ضد إسبانيول في الليغا.

وتعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة من مضيفه إسبانيول بنتيجة (0-1) في المباراة التي أُقيمت، أمس السبت، على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رويز رفض استلام الهدية "الاعتيادية" من ريال مدريد بعد المباراة، التزاما بالقرار الصادر عن اللجنة الفنية للحكام.

وجاء قرار اللجنة كخطوة احتجاجية ردا على الهجوم الحاد والمتواصل الذي تشنه القناة التلفزيونية الرسمية التابعة لريال مدريد في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن مسألة الهدايا ليست مقتصرة على ريال مدريد، بل هي عادة دارجة عند جميع الفرق التي تنافس في بطولتي الليغا وكأس ملك إسبانيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وإسبانيول حالات تحكيمية مثيرة للجدل، تسببت بغضب واسع في صفوف النادي الأبيض وفي أوساط الصحافة المدريدية، وكذلك قناة النادي، خاصة في لقطة التدخل العنيف من قِبل كارلوس ريميرو لاعب إسبانيول على كيليان مبابي نجم الميرنغي.

وأجمع خبراء التحكيم على وجوب طرد ريميرو في وقت اكتفى فيه الحكم رويز بإشهار البطاقة الصفراء، كما أن مساعده في غرفة تقنية الفيديو لم يطلب منه مراجعة اللقطة، الأمر الذي صبّ البنزين على النار.

Mbappé was clearly running away with the ball, Carlos Romero had no chance of catching up except to make that horrible tackle

This should be a straight red card pic.twitter.com/JHmhJctqdR

— Mbappé Xtra (@TheMbappeXtra) February 1, 2025