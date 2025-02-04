لماذا يرفض حكام الدوري الإسباني هدايا من ريال مدريد؟

يتمسك حكام الدوري الإسباني لكرة القدم بموقفهم الرافض لتلقي أي هدايا من ريال مدريد، وكان آخرهم مونييز رويز الذي أدار مباراة النادي الملكي ضد إسبانيول في الليغا.

وتعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة من مضيفه إسبانيول بنتيجة (0-1) في المباراة التي أُقيمت، أمس السبت، على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رويز رفض استلام الهدية "الاعتيادية" من ريال مدريد بعد المباراة، التزاما بالقرار الصادر عن اللجنة الفنية للحكام.

❌ Los árbitros mantienen su postura de no aceptar los regalos del Real Madrid ✍ @RamonFuentes74 https://t.co/NMObTCOOFU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 2, 2025

وجاء قرار اللجنة كخطوة احتجاجية ردا على الهجوم الحاد والمتواصل الذي تشنه القناة التلفزيونية الرسمية التابعة لريال مدريد في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن مسألة الهدايا ليست مقتصرة على ريال مدريد، بل هي عادة دارجة عند جميع الفرق التي تنافس في بطولتي الليغا وكأس ملك إسبانيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وإسبانيول حالات تحكيمية مثيرة للجدل، تسببت بغضب واسع في صفوف النادي الأبيض وفي أوساط الصحافة المدريدية، وكذلك قناة النادي، خاصة في لقطة التدخل العنيف من قِبل كارلوس ريميرو لاعب إسبانيول على كيليان مبابي نجم الميرنغي.

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وأجمع خبراء التحكيم على وجوب طرد ريميرو في وقت اكتفى فيه الحكم رويز بإشهار البطاقة الصفراء، كما أن مساعده في غرفة تقنية الفيديو لم يطلب منه مراجعة اللقطة، الأمر الذي صبّ البنزين على النار.

Mbappé was clearly running away with the ball, Carlos Romero had no chance of catching up except to make that horrible tackle This should be a straight red card pic.twitter.com/JHmhJctqdR — Mbappé Xtra (@TheMbappeXtra) February 1, 2025

ولم يكن مونييز رويز أول حكم يرفض استلام هدية من ريال مدريد، حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال منافسات كأس السوبر الإسبانية التي جرت في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي.

ورفض ريكاردو دي بورغوس استلام هدية من ريال مدريد، وهو الذي أدار لقاء النادي الملكي ضد ريال مايوركا في نصف نهائي السوبر، تبعه زميله خيسوس خيل مانزانو، الذي أُسندت إليه مهّمة إدارة كلاسيكو نهائي السوبر بين "الميرنغي" وبرشلونة.

وواصل الحكام هذا النهج في جميع المباريات التالية لريال مدريد، سواء في كأس ملك إسبانيا أو في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز لم يستلم هدية ريال مدريد بعد مباراة الفريق ضد سيلتا فيغو في كأس الملك، وبعد 3 أيام فقط سار الحكم أليخاندرو كينتيرو على نهج هيرنانديز بعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس.

وكذلك فعل الحكم بوسكيتس فيرير بعد نهاية مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، أما آخرهم حتى اللحظة فهو مونييز رويز.

وفي العادة تكون الهدية المقدّمة من النادي الملكي هي قميص الفريق ويقدّمها الميرنغي كتذكار للحكام وفق "موندو ديبورتيفو".