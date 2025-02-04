من أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟.. إجابة صادمة لرونالدو وغير متوقعة من ميسي

سؤال المليار دولار الذي لم يستطع أي لاعب أو خبير أو مدرب أو حتى مشجع أن يعطي جوابا حاسما يكون بعيدا عن العاطفة ويعتمد على معايير موحدة ومحددة.

وبما أن جماهير ومحبي وعشاق النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي مستعدون لإعطاء عشرات بل مئات الأسباب والمبررات للتأكيد على أن أسطورتهم هو أفضل لاعب في التاريخ، وأنهما يتفوقان على أساطير مرت في تاريخ كرة القدم، أمثال بيليه ومارادونا، أحيل السؤال إلى "الدون" و"البولغا".

إجابة رونالدو الصادمة

يجيب رونالدو على سؤال في مقابلة مع البرنامج "إل شرنغيتو" الإسباني الرياضي الشهير، أنه أفضل لاعب في التاريخ لأنه "الأكثر اكتمالا على الإطلاق وهذا مؤكد بالأرقام".

ويضيف "صاروخ ماديرا" قائلا "أفعل كل شيء في كرة القدم، ألعب بشكل جيد، برأسي وأسدد الركلات الحرة، وأسدد بقدمي اليسرى رغم أنها ليست الأساسية، سريع وقوي وأقفز، هذه حقيقة والباقي يعتمد على ذوق الناس في الاختيار".

وواصل قائد النصر السعودي أنه "من يختار ميسي أو بيليه أو رونالدو أتفهمه وأحترمه، ولكن القول إن كريستيانو ليس اللاعب الكامل، كذب فأنا الأكثر اكتمالا".

وختم "أعتقد أنني أفضل لاعب في التاريخ، وبصراحة لم أر أحدا أفضل مني وهذا كلام خارج من القلب".

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إجابة غير متوقعة من ميسي

وفي حفل توزيع الكرة الذهبية عام 2023، سئل ميسي من قبل أحد الصحفيين: هل أنت أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟

ابتسم ميسي ثم أجاب "كما قلت سابقا، لا أعرف ما إذا كنت الأفضل في التاريخ، وليس أمرا أسأل نفسي عنه أو يهمني كثيرا، مجرد أن يقال عني أو أن يدرج اسمي بين الأفضل في التاريخ فهذا بحد ذاته هدية بالنسبة لي".

وتابع قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأميركي أنه "شيء مميز جدا، كرة القدم تلعب في كل مكان من هذا العالم، وجميع الأطفال يرغبون في أن يصبحوا لاعبين محترفين، وأن يقال لي إنني قد أكون من بين الأفضل في التاريخ فهذا شرف كبير وفخر عظيم".