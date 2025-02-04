حصاد الانتقالات الشتوية.. سيتي يغير سياسته ويتصدر وخليفة مبابي أبرز الصفقات

يبدو أن التراجع الكارثي في نتائج فريق مانشستر سيتي دفعه لتغيير سياسته والإنفاق بسخاء في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي التي نرصد أبرز صفقاتها في إنجلترا وأوروبا.

وتصدر مانشستر سيتي بسهولة قائمة أكثر الأندية إنفاقا في فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني نيكو غونزاليس في اليوم الأخير من فترة الانتقالات ليكمل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم شهرا مزدحما من العمل.

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ويمر سيتي بوقت عصيب على أرض الملعب إذ يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد هزيمته هذا الأسبوع بخماسية مهينة أمام غريمه أرسنال، مع انهيار آماله تقريبا في الفوز باللقب المحلي للمرة الخامسة تواليا وتعزيز رقمه القياسي بعد فوزه باللقب للمرة الرابعة على التوالي الموسم الماضي.

لكن يبدو أن عملية إعادة بناء الفريق بدأت على محمل الجد بعدما أنفق فريق المدرب بيب غوارديولا أكثر من 180 مليون جنيه إسترليني (223.58 مليون دولار) وهو ما يزيد على المبلغ الإجمالي الذي دفعته باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعة في فترة انتقالات هادئة نسبيا.

مانشستر سيتي يلحق بتشلسي

وحسب موقع ترانسفير ماركت الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، كان إنفاق مانشستر سيتي هو ثاني أكبر إنفاق على الإطلاق عالميا من قبل نادٍ في فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني خلف تشلسي الذي أنفق 274 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

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ودفع مانشستر سيتي 60 مليون يورو (62.06 مليون دولار) لبورتو مقابل الحصول على خدمات غونزاليس (23 عاما) وهو رابع صفقة كبيرة يبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات.

وانضم المدافع عبد القادر خوسانوف من لانس مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، والمهاجم المصري عمر مرموش من أينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، والمدافع فيتور ريس من بالميراس مقابل 29 مليون جنيه إسترليني.

وهذا تغيير كبير في سياسة مانشستر سيتي الذي لا يشعر عادة بالحاجة لإبرام صفقات كبيرة في منتصف الموسم.

وكانت آخر مرة أبرم فيها مانشستر سيتي صفقة كبيرة في يناير/كانون الثاني 2018 عندما ضم المدافع إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو.

وإذ رحل الظهير كايل ووكر للانضمام إلى ميلان على سبيل الإعارة، فإن غوارديولا سيكون سعيدا بتعزيز فريقه في النصف الثاني من الموسم الذي يتضمن مواجهة مرتقبة في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وفي جين أنفق مانشستر سيتي أموالا طائلة، لم يبرم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أي تعاقدات، كما فشل أرسنال صاحب المركز الثاني في تعزيز خط هجومه على الرغم من إصابة غابرييل جيسوس وبوكايو ساكا.

واستفاد أستون فيلا من بيع المهاجم الكولومبي جون دوران إلى النصر مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، وسيكون أوناي إيمري مدرب الفريق راضيا بانضمام مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة.

كما انضم ماركو أسينسيو، الفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد، إلى فيلا بارك على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان في صفقة اكتملت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

صفقات توتنهام

بدأ توتنهام هوتسبير المبتلى بالإصابات، فترة الانتقالات بالتعاقد مع حارس المرمى التشيكي أنطونين كينسكي من سلافيا براغ مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، واختتمها بالحصول على الجناح ماتيس تيل على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ.

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وربما يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بأن الفريق قد أصبح أضعف بعد فترة الانتقالات مع خروج أنتوني إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة وعدم قدوم أي مهاجمين.

وتعاقد نوتنغهام فورست، الذي يطمح في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع الكثير من اللاعبين في فترات الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم ينفق أي أموال هذه المرة. لكن صفوف بعض منافسيه في معركة التأهل إلى أوروبا تعززت.

وتعاقد برايتون آند هوف ألبيون مع لاعب خط الوسط دييغو جوميز لاعب باراغواي قادما من إنتر ميامي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، كما أنفق 20 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع اليوناني ستيفانوس تزيماس الذي سيبقى في نورمبرغ لبقية الموسم.

وحرص تشلسي، الذي كان من أكبر المنفقين في السابق، على عدم إنفاق أي أموال، في حين لم ينشط نيوكاسل يونايتد أيضا في يناير/كانون الثاني، وتوخى الناديان الحذر من أجل البقاء ضمن حدود قواعد الربح والاستدامة.

ومن بين الفرق المشاركة في معركة الهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، عزز ولفرهامبتون واندرارز دفاعه بانضمام إيمانويل أجبادو من ستاد رانس، وناصر دجيجا لاعب بوركينا فاسو قادما من رد ستار بلغراد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

خليفة مبابي أبرز الصفقات

وكان الشهر هادئا من حيث الصفقات في أنحاء أخرى من أوروبا، رغم أن باريس سان جيرمان تعاقد مع الجناح الجورجي المميز الذي تألق بشكل لافت في يورو 2024، خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي مقابل 70 مليون يورو (72.25 مليون دولار) وخلف كيليان مبابي في ارتداء القميص رقم 7 الذي تركه على أمل أن يسد فراغه في صفقة وصفت بالأبرز في أوروبا.

ورحل صانع اللعب الهولندي تشافي سيمونز عن باريس سان جيرمان لينضم إلى لايبزيغ الألماني مقابل 50 مليون يورو.