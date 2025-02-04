العين الإماراتي يقيل المدرب جارديم ويعين الصربي إيفيتش خلفا له

بعد ساعات من خسارته بملعبه أمام الريان القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الثلاثاء رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وتعيين الصربي فلاديمير إيفيتش مدربا للفريق.

وتولى جارديم تدريب العين خلفا للأرجنتيني هرنان كريسبو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أمل تحسين نتائج الفريق المتراجعة، لكن الفريق ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من مرحلة الدوري بعد خسارته أمس الاثنين 1-2 أمام الريان القطري في افتتاح الجولة السابعة من مباريات مجموعة منطقة الغرب في مرحلة الدوري بالبطولة.

وأخفق العين في تحقيق أول فوز له في المجموعة وتجمّد رصيده عند نقطتين ليصبح قاب قوسين أو أدنى من وداع البطولة.

وقال العين في بيان عبر حسابه على منصة إكس إنه عين الصربي إيفيتش لمدة موسم ونصف. واكد أن المدرب الجديد سيصل إلى الإمارات مساء اليوم لقيادة تدريبات الفريق بداية من غد الأربعاء.

وكان العين قد أعلن رحيل جارديم في بيان سابق جاء فيه "توصلت شركة نادي العين إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وطاقمه الفني يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

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"توجه النادي بالشكر والتقدير للمدرب وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة".

ويحتل العين المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة بعد 14 مباراة، ويبتعد بفارق 14 نقطة عن الشارقة المتصدر.