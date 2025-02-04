رياضة

مطالب بمنع فريق سلة إسرائيلي من دخول إسبانيا تضامنا مع غزة

لاعب فريق مكابي تل أبيب يتألم في مباراة ضد ريال مدريد بالدوري الأوروبي لكرة السلة (الأناضول)
4/2/2025-|آخر تحديث: 4/2/202508:37 م (توقيت مكة)

أعلن حزب بوديموس السياسي الإسباني عن تقديمه طلبا للحكومة الإسبانية لمنع دخول فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي البلاد، لمواجهة برشلونة وباسكونيا في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وأصدر الحزب الإسباني بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أمس الاثنين، قال فيه "أبلغنا الحكومة بتعليق مباراة مكابي تل أبيب أمام باسكونيا، ومنع حضور المشجعين المتطرفين وحرمانهم من دخول البلاد".

وفي السياق، قال أمين عام حزب بوديموس "بابلو فرنانديز" في تصريحات نقلتها صحفية "سبورت" الإسبانية، أمس الاثنين، "نحن لا نريد أن يتم تمجيد الإبادة الجماعية في إسبانيا، ومكابي يمثل دولة إبادة جماعية، وهذا ما ينبغي أن يكون كافيا لمنعهم من دخول إسبانيا".

وأوضح فرنانديز أنه في مباراة مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام الهولندي بالدوري الأوروبي لكرة القدم في نوفمبر الماضي، مزّق مشجعو الفريق الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية وهتفوا ساخرين من الأطفال الذين قتلوا في غزة، لذا تم إرسال الطلب لوزارتي الخارجية والداخلية لتنفيذ مطالبهم.

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ويستعد الفريق الإسرائيلي، لمواجهة برشلونة غدا الأربعاء في بالاو، ثم يسافر إلى فيتوريا لمواجهة باسكونيا الجمعة المقبل.

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مظاهرات في باريس ترفض حضور فريق مكابي تل أبيب لفرنسا (الأناضول)
جماهير فريق مكابي تل أبيب تثير الشغب في أي مكان تحل فيه (الفرنسية)

 

 

المصدر : الجزيرة

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