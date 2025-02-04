مطالب بمنع فريق سلة إسرائيلي من دخول إسبانيا تضامنا مع غزة

أعلن حزب بوديموس السياسي الإسباني عن تقديمه طلبا للحكومة الإسبانية لمنع دخول فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي البلاد، لمواجهة برشلونة وباسكونيا في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وأصدر الحزب الإسباني بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أمس الاثنين، قال فيه "أبلغنا الحكومة بتعليق مباراة مكابي تل أبيب أمام باسكونيا، ومنع حضور المشجعين المتطرفين وحرمانهم من دخول البلاد".

وفي السياق، قال أمين عام حزب بوديموس "بابلو فرنانديز" في تصريحات نقلتها صحفية "سبورت" الإسبانية، أمس الاثنين، "نحن لا نريد أن يتم تمجيد الإبادة الجماعية في إسبانيا، ومكابي يمثل دولة إبادة جماعية، وهذا ما ينبغي أن يكون كافيا لمنعهم من دخول إسبانيا".

🚨 Hemos exigido a la Delegación del Gobierno la suspensión del partido Baskonia-Maccabi Tel Aviv y que impida la presencia de su afición radical. No vamos a permitir la apología del genocidio en Euskadi. pic.twitter.com/jaMsVZgeGl — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) February 3, 2025

وأوضح فرنانديز أنه في مباراة مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام الهولندي بالدوري الأوروبي لكرة القدم في نوفمبر الماضي، مزّق مشجعو الفريق الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية وهتفوا ساخرين من الأطفال الذين قتلوا في غزة، لذا تم إرسال الطلب لوزارتي الخارجية والداخلية لتنفيذ مطالبهم.

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ويستعد الفريق الإسرائيلي، لمواجهة برشلونة غدا الأربعاء في بالاو، ثم يسافر إلى فيتوريا لمواجهة باسكونيا الجمعة المقبل.