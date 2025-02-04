ريال مدريد يصف التحكيم بالـ"فاسد" ورئيس رابطة الليغا: لا تعطنا الدروس

انتقد ريال مدريد التحكيم "المفتقر تماما إلى المصداقية والفاسد من الداخل"، وذلك في رسالة موجهة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية الأخطاء التحكيمية التي حصلت في خسارته السبت أمام مضيفه إسبانيول 0-1 في الدوري المحلي.

وكتب الأمين العام لمجلس إدارة النادي، خوسيه لويس ديل فايّي بيريز، في الرسالة التي نشرها ريال -أمس الإثنين- أن "الأحداث التي وقعت خلال هذه المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو التفسير التحكيمي".

وأضاف "ما حدث في ملعب (آر سي دي إي) يمثل ذروة نظام تحكيمي أصبح بلا مصداقية تماما، حيث وصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى من التلاعب والتأثير على المسابقة لا يمكن تجاهله".

وتلقى ريال السبت، هزيمته الثالثة في الدوري بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة 85، مما سمح لجاره أتلتيكو بأن يصبح على بُعد نقطة منه في صراعهما على الصدارة، وذلك قبل مواجهتهما نهاية الأسبوع الحالي.

وركَّز ريال في رسالته على صاحب الهدف في مباراة السبت الظهير كارلوس روميرو، إذ اكتفى الحكم برفع البطاقة الصفراء في وجهه بعد خطأ قاس من الخلف على الفرنسي كيليان مبابي، وعلى هدف ملغى للنادي الملكي عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد احتساب خطأ على مبابي.

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وقال ريال "نظرا لخطورة ما حصل، يطالب ريال مدريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتسليمه على الفور التسجيلات الصوتية لتقنية الفار (حكم الفيديو المساعد) المتعلقة بهاتين الحالتين المفصليتين في المباراة"، مطالبا بإصلاح "كامل" لنظام التحكيم في إسبانيا.

وانتقد ريال ما اعتبره التلاعب في النظام التحكيمي "المصمم هيكليا لحماية نفسه"، ووصفه بأنه "نظام أثبت فساده من الداخل"، كاشفا أنه بعث نسخة من هذه الرسالة إلى المجلس الأعلى للرياضة.

بدورها، أعلنت رابطة حكام الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال اجتماع طارئ عقد أمس، عن عقوبات بحق ما يقرب من 12 حكما بحسب صحيفة "آس".

وضمت القائمة كل من مونيز رويز وإغليسياس فيلانوفا، الحكم الرئيسي وحكم الفيديو المساعد على التوالي بسبب أدائهما في مباراة إسبانيول وريال مدريد السبت في الليغا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية من المحتمل أن يغيب مونيز وفيلانوفا عن التحكيم لمدة شهر تقريبا، كما أنهما لن يديرا مباراة ربع نهائي كأس ملك بين أتليتكو مدريد وخيتافي المقررة الثلاثاء في ملعب متروبوليتانو.

في المقابل، رد الاتحاد الإسباني على بيان النادي الملكي، قائلا "نأسف بشدة لنبرة وخطورة الاتهامات التي تشكك بنزاهة هيئات التحكيم وسير البطولة بأكملها. نحن نتفهم أنه في تطوير كرة القدم الاحترافية قد تكون هناك خلافات حول بعض القرارات، لكننا نثق في أن جميع الأطراف تتصرف بمسؤولية واحترام".

وأعرب الاتحاد عن "أكبر قدر من الاحترام والتقدير لجميع حكامنا"، من دون أن يتطرق إلى الطلب المقدم من ريال بتسليمه التسجيلات الصوتية لحكم الفيديو المساعد.

وبدوره، علق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على رسالة ريال مدريد، وقال في حسابه على موقع إكس "لم أتفاجأ على الإطلاق من الرسالة، لأنها لا تقول شيئا مختلفا عما تكرره محطته التلفزيونية منذ فترة طويلة".

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ورد على تهم الفساد الموجهة من ريال بالقول إنه "لا يحق لهم إعطاء الدروس. وأنا لا أشير هنا إلى ريال مدريد كمؤسسة"، غامزا بذلك من قناة رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي ليس على علاقة جيدة بتيباس على خلفية مشروع دوري السوبر الذي يسعى الأول لإطلاقه منذ أعوام.