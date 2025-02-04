موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في كأس إسبانيا وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الخميس السادس من فبراير/شباط الجاري على ملعب ميستايا معقل فالنسيا، وتبدأ الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر، ويديرها الحكم الإسباني ميغيل أرياس.

البث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد فالنسيا سيكون على القناة التالية:

SSC1 HD (تعليق أحمد النفيسة وفارس عوض)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ69 انتصارا مقابل 33 لفالنسيا، وانتهت 36 مباراة بالتعادل.

شهدت آخر مباراة بين الفريقين وكانت الأسبوع الماضي، فوز برشلونة على فالنسيا 7-1 في الجولة الـ21 للدوري الإسباني.

وعلى مستوى الدوري الإسباني يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 49 نقطة، ويحتل برشلونة في المركز الثالث بـ45 نقطة، ويصارع فالنسيا الهبوط في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.