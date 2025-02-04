موعد مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس في كأس إسبانيا وقنوات البث المباشر

يسعى ريال مدريد إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، عندما يحل ضيفا على الجار ليغانيس في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس

تقام المباراة الأربعاء الخامس من فبراير/شباط الحالي على ملعب دي بوتاركي البلدي، وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر.

قنوات البث المباشر

البث الحي والمباشر للمباراة ستكون على القناة التالية:

SSC SPORT 1 HD (بتعليق فهد العتيبي)

ويعود ريال مدريد الى الملعب البلدي دي بوتاركي حيث دك شباك ليغانيس بثلاثية نظيفة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو يدرك جيدا أهمية حسم اللقاء في وقته الأصلي وتفادي ما حدث أمام سلتا فيغو عندما كان في طريقه إلى فوز سهل بثنائية نظيفة قبل أن يسجل الضيوف هدفين متأخرين مستغلين استبدال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لأبرز نجومه (الفرنسي كيليان مبابي والكرواتي لوكا مودريتش والمغربي ابراهيم دياس وداني سيبايوس)، وفرضا بهما التعادل ووقتا إضافيا سجل خلاله النادي الملكي 3 أهداف.

وتلقى النادي الملكي ضربة قاسية بإصابة قطب دفاعه الدولي الألماني أنتونيو روديغر في الدقيقة 15 من المباراة ضد إسبانيول.

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والتقى الفريقان، 15 مرة كانت الغلبة الساحقة فيها للملكي بـ11 مرة مقابل مرتين لليغانيس وانتهت مباراتان بالتعادل.

التقرير الطبي لروديجر. — ريال مدريد (@realmadridarab) February 2, 2025

تشكيلة ريال مدريد ضد ليغانيس المتوقعة

لونين؛ فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، ميندي؛ فالفيردي، مودريتش؛ إبراهيم، بيلينغهام، فينيسيوس؛ مبابي.

تشكيلة ليغانيس ضد ريال مدريد المتوقعة

سوريانو؛ ألتيميرا، روزير، غونزاليس، ناستاسيتش، كروز؛ رابا، نيو، تابيا، رودريغيز؛ دي لا فوينتي.