موسى التعمري يشعل "إنستغرام" نادي رين الفرنسي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن حساب نادي رين الفرنسي في إنستغرام شهد ارتفاعا صاروخيا في عدد المتابعين بعد التعاقد مع نجم منتخب الأردن لكرة القدم موسى التعمري.

وأعلن رين انتقال التعمري، أمس الاثنين، في بيان "موسى التعمري، أحمر وأسود حتى عام 2028". وقد وقّع المهاجم الدولي الأردني القادم من مونبلييه عقدا لمدة 3.5 مواسم في صفقة بلغت 8 ملايين يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.

وبعد التعاقد مع الدولي الأردني، ذكر موقع "سوفوت" الفرنسي أن عدد المتابعين لحساب الفريق الفرنسي على إنستغرام ارتفع بسرعة قياسية، ليصل حاليا إلى أكثر من نصف مليون متابع.

وأضاف المصدر أن خبر انضمام التعمري جلب آلاف المتابعين لإنستغرام الفريق الفرنسي أكثر من خبر التعاقد مع الفرنسي أنتوني روولت والكندي إسماعيل كوني اللذين جلبا معا ما يقرب من 30 ألف متابع.

ويحظى نجم منتخب "النشامى" الذي تعاقد معه رين في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع أكثر من مليون متابع على حسابه الخاص في إنستغرام، وهو ضعف عدد متابعي ناديه الجديد.

إعلان

وشهدت صور موسى التعمري خلال تدريبات فريقه الجديد وبعض مقاطع الفيديو تفاعلا واسعا من الجماهيرالأردنية، التي دعمت نجمها بشكل كبير، متمنية له التوفيق في مشواره مع رين.

وقال متابع "كل الأردن هربت من مدرسة لكي تشاهد نادي رين.. كفو علينا". وصرح آخر: "ستاد رين صار يجيب أرباح من صور التعمري أكثر من أرباح المباريات".

وأشاد المدير الرياضي لنادي رين فريديريك ماسارا بخصال التعمري، وقال "السرعة والتسارع والتأثير هي صفاته البارزة.. مع مونبلييه، أظهر قدرته على زعزعة توازن دفاعات الفرق المنافسة. سيجلب لنا حلا هجوميا إضافيا".

وخاض اللاعب الأردني مع فريقه الأسبق مونبيليه 43 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ومن جانبه، لا يخفي التعمري حماسته لفكرة ارتداء ألوان فريق رين، حيث قال "إنه لشرف لي أن آتي إلى هنا. أنا مصمم على تقديم أفضل ما لدي، وتسجيل الأهداف وتحقيق أهداف الفريق".

وانتقل التعمري (27 عاما)، الذي خاض 70 مباراة دولية مع منتخب "النشامى" (سجل 21 هدفا) وقاده إلى نهائي كأس آسيا العام الماضي في سابقة في تاريخية، إلى فرنسا في صيف 2023 بعد مرور في قبرص وبلجيكا.