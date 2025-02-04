ريال مدريد يفتقد لمبابي وبيلينغهام ضد ليغانيس في كأس إسبانيا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الثلاثاء أن كيليان مبابي سيغيب عن مباراة ربع نهائي ضد لغانيس في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وتعرض مبابي لإصابة في ربلة الساق بسبب تدخل خطير خلفي من كارلوس روميرو خلال المباراة التي خسر فيها ريال مدريد ضد إسبانيول الأحد الماضي في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مباراة الكأس، "لقد منحنا مبابي يوم راحة إضافيا أمس الاثنين، وفي صباح اليوم الثلاثاء تدرب بشكل طبيعي"، هذا ما أعلنه مدرب ريال مدريد في البداية، قبل أن يوضح "إنه يعاني من ورم دموي في الساق (اليسرى) ولكن حتى لو لم يتعاف، فإنه سيعود إلى الملاعب".

وأوضح "تدرب اللاعب بشكل طبيعي، ولن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة غدا (الأربعاء)".

ولم تعرف بعد مدة غياب مبابي لكن هذه الإصابة لا ينبغي أن تبقيه خارج الملعب لمدة طويلة، إلا أن ريال مدريد -الذي لديه جدول أعمال مزدحم للغاية- لا يملك مجالا كبيرا للمناورة.

كما سيفتقد ريال مدريد في مباراته أمام ليغانيس إلى خدمات جود بيلينغهام، الذي لم يتدرب صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابته أيضًا بـ"ورم دموي" ، بحسب مدربه.

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في غياب مبابي وبيلينغهام، سيراهن أنشيلوتي على غولر وإندريك وهما من أقل اللاعبين استخداما هذا الموسم، إلى جانب المغربي إبراهيم دياز الذي يقدم مستويات جيدة في كل مرة يشارك فيها.

فالفيردي في مركز قلب الدفاع

أكد أنشيلوتي أن فالفيردي -الذي لعب في مركز الظهير في بعض هذه المباريات- لن يلعب في مركز قلب الدفاع. وقال "جاكوبو وأسينسيو وتشواميني قادرون على اللعب في مركز قلب الدفاع".

وتابع الإيطالي "كمدافع مركزي تشواميني جيد في كرات الهواء، ويتمركز بشكل جيد لأنه ذكي تكتيكيا. إنه ليس معتادًا على هذا المركز، لكنه يتمتع بالخبرة التكتيكية لأنه لاعب وسط دفاعي".

واستمر أنشيلوتي في الإشادة بالدولي الفرنسي "قد تكون لديه مشاكل أحيانا وبعض العيوب، لكنني لا أتذكر خطأً فادحا تسبب في استقبال هدف".

سلسلة من الإصابات

ويواجه الملكي سلسلة من الإصابات، خاصة في خط الدفاع وهم أنطونيو روديغر وديفيد ألابا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو، بالاضافة إلى ديفيد ألابا -الذي أصيب في عضلة الفخذ اليسرى- وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

Alaba medical report. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 4, 2025

وبعد ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ضد إسبانيول، يتعين على الميرينغي أن يتحدى جاره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، ثم مانشستر سيتي في تصفيات دوري أبطال أوروبا المقررة يومي 11 و19 فبراير/شباط الحالي.